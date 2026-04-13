Ünlü isimlerin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme oldu.

Buna göre, Adli Tıp Kurumu tarafından alınan örneklerin incelenmesinin ardından oyuncu Hafsanur Sancaktutan, şarkıcı Emir Can İğrek ve fenomen Ogün Alibaş uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Sancaktutan, Emir Can İğrek ve Alibaş’ın saç örneklerinde yasaklı maddelere rastlandı.

Bu arada uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren Sinem Ünsal'ın test sonucu da belli oldu. Ünlü oyuncunun testi 'temiz' çıktı.

Gün içinde Mert Demir, oyuncu Büşra Pekin ve rapçi Norm Ender'in test sonuçları da belli olmuş ve üç isim negatif çıkmıştı.