Ünlü ressamdan ‘butlan’ tepkisi: CHP Genel Merkezi'ne verdiği Atatürk yağlı boya tablolarını geri aldı

Ressam Hamza Saykan sosyal medya hesabından, 2021 tarihinde CHP Genel Merkezi'ne iki yağlı boya Atatürk resmi ve saat verdiğini ve yaşanan olayların ardından söz konusu yağlı boya tablolarını geri aldığını açıkladı.

Saykan açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Gördüm ki Kemal Bey yanlış yolda. CHP Genel Merkezi'ndeki basın görüşmelerinde kullanılmak üzere 2021'de iki tane büyük boy yağlı boya Atatürk resmi ve bir saat vermiştim. Defalarca da salonun ortasına konularak çok güzel bir görsel oluşturmuştu ve bütün Türkiye de görmüştü. Geldiğimiz noktada bu resmimim ekranda Kılıçdaroğlu'nun yanıbaşında görülmesine gönlüm razı olmadı. O nedenle bu resmi geri aldım. Müzisyenlerin eserlerini butlan yönetiminin kullanmasını yasaklamasını yürekten destekleyerek ben de tarihin doğru tarafında yer almak istedim.

Kemal Bey için çok çalıştık onca yanlışına karşın. Geldiğimiz noktada artık sessiz kalmanın zamanı değil. Ancak şunu belirtmeden de geçemeyeceğim. Kemal Bey'in yanlışı ne kadar büyük olursa olsun hakaret edilmesini asla onaylamıyorum. Yakın zamanda yanlışının farkına varacak ya da halk yanlışını yüzüne vuracak. İşte o zaman bu resmim de CHP Genel Merkezine geri dönecek."