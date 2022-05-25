Uzaya gitmek için başvurular... Bakan Mustafa Varank sayıyı açıkladı

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:45

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Sanayinin Liderleri Programı Tanıtım Toplantısı'nda katıldı.

Burada bir konuşma yapan Varank, uluslararası uzay istasyonuna başvuru yapmak üzere sisteme kaydını yaptıran vatandaşların sayısını açıkladı.

Bakan Varank, "Siteyi 4 milyon vatandaşımız ziyaret etti. Burada başvuru yapmak üzere sisteme kaydını yaptıran vatandaş sayımız 31 bin. ’Ben uzaya gitmek için şartları taşıyorum’ diyerek kaydını tamamlayan vatandaş sayımız da şu an 225. Dolayısıyla ben bu ilginin artarak devam edeceğine inanıyorum" açıklamasında bulundu.