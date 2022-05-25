Uzaya gitmek için başvurular... Bakan Mustafa Varank sayıyı açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzaya gitmek için şimdiye dek 31 bin vatandaşın başvuru yaptığını açıkladı.

DHA
25 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:45
Uzaya gitmek için başvurular... Bakan Mustafa Varank sayıyı açıkladı
Abone Ol google-news

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Sanayinin Liderleri Programı Tanıtım Toplantısı'nda katıldı.

Burada bir konuşma yapan Varank, uluslararası uzay istasyonuna başvuru yapmak üzere sisteme kaydını yaptıran vatandaşların sayısını açıkladı.

Bakan Varank, "Siteyi 4 milyon vatandaşımız ziyaret etti. Burada başvuru yapmak üzere sisteme kaydını yaptıran vatandaş sayımız 31 bin. ’Ben uzaya gitmek için şartları taşıyorum’ diyerek kaydını tamamlayan vatandaş sayımız da şu an 225. Dolayısıyla ben bu ilginin artarak devam edeceğine inanıyorum" açıklamasında bulundu. 


uzay Mustafa Varank başvuru

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler