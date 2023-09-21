Uzmanlar: Asker hastaneleri yeniden açılmalı

Yayınlanma: 21.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.09.2023 - 03:00

Sağlık Bakanlığı tarafından 2023 yılının ilk altı ayını kapsayan 2023 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu açıklandı. Yayımlanan raporda, “2023 yılı ilk altı ayında Milli Savunma Bakanlığı (MSB) emrine toplam 527 tabip, 188 uzman tabibin görevlendirilmesi yapılmıştır” denildi.

(Kubilay Yalçınkaya)



İlk kez bir raporda bu verilerin paylaşıldığına dikkat çeken Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, “715 kişi ilk altı ayda görevlendirmiş, yılda yaklaşık 1500 kişinin görevlendirilmesi demek. Sayılar düşündüğümüzden fazla. Biz genel itibarıyla kurum içi görevlendirmeleri dahi uygun görmeyip, bakanlığın asli görevlendirmeler yapmasını talep ediyoruz” dedi.



‘RİSK ALTINDALAR’



Bu ihtiyacın asker olmayan sivil sağlıkçılarla çözülemeyeceğini belirten Yalçınkaya, şunları söyledi: “Özellikle mecburi hizmetlerdeki genç hekim arkadaşlarımız bu görevlendirmeden çok rahatsız. Hem kendi canları hem de hizmet verdikleri canlar riske atılıyor. MSB kendi ihtiyacını kendisi görmeli ve cephede askere askeri sağlık emekçisinin hizmet vermesi gerekir.”



(Tarık Özkut)



‘ÖRNEKLERE BAKILMALI’

“MSB’nin hekimi askeri hekim olmalı ve gereksinimleri karşılamalı” diyen eski GATA Komutanı E. Tümgeneral Dr. Tarık Özkut da geçici görevli genç hekimlerin hem deneyimsiz hem de gönülsüz olacağına dikkat çekti. Özkut, “Askerlerin kuruma özgü sağlık sistemine ihtiyacı olduğu ortadayken neden yama yaparak sorun çözülmeye çalışılıyor? Neden bu yanlışta bu kadar ısrar ediliyor? Sadece görevdeki askeri değil emeklisini, gazisini de düşünmek gerekir. Çoğu subay ve astsubay GATA da son nefesini vermek ister, gaziler de. Neden dünya örneklerine bakılmıyor da sistemi kaldırdık ama başka kurumlardan sağlık hizmeti veriyoruz deniyor?” ifadelerini kullandı.

