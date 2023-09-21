Uzmanlar: Asker hastaneleri yeniden açılmalı
GATA, AKP döneminde kapatıldı. İlk altı ayda 715 sivil doktor Milli Savunma Bakanlığı’nda görevlendirildi. Uzmanlar, “MSB’nin hekimi asker hekim olmalı” dedi.
Sağlık Bakanlığı tarafından 2023 yılının ilk altı ayını kapsayan 2023 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu açıklandı. Yayımlanan raporda, “2023 yılı ilk altı ayında Milli Savunma Bakanlığı (MSB) emrine toplam 527 tabip, 188 uzman tabibin görevlendirilmesi yapılmıştır” denildi.
(Kubilay Yalçınkaya)
İlk kez bir raporda bu
verilerin paylaşıldığına
dikkat çeken Sağlık ve
Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikası (SES) Ankara
Şube Başkanı Kubilay
Yalçınkaya, “715 kişi
ilk altı ayda görevlendirmiş,
yılda yaklaşık 1500 kişinin
görevlendirilmesi demek.
Sayılar düşündüğümüzden fazla.
Biz genel itibarıyla kurum içi
görevlendirmeleri dahi uygun
görmeyip, bakanlığın asli
görevlendirmeler yapmasını talep
ediyoruz” dedi.
‘RİSK ALTINDALAR’
Bu ihtiyacın asker olmayan sivil
sağlıkçılarla çözülemeyeceğini
belirten
Yalçınkaya,
şunları söyledi:
“Özellikle mecburi
hizmetlerdeki
genç hekim
arkadaşlarımız bu
görevlendirmeden
çok rahatsız. Hem kendi canları
hem de hizmet verdikleri
canlar riske atılıyor. MSB kendi
ihtiyacını kendisi görmeli ve
cephede askere askeri sağlık
emekçisinin hizmet vermesi
gerekir.”
(Tarık Özkut)
‘ÖRNEKLERE BAKILMALI’
“MSB’nin hekimi askeri
hekim olmalı ve gereksinimleri
karşılamalı” diyen eski GATA
Komutanı E. Tümgeneral
Dr. Tarık Özkut da geçici
görevli genç hekimlerin hem
deneyimsiz hem de gönülsüz
olacağına dikkat çekti.
Özkut, “Askerlerin kuruma
özgü sağlık sistemine ihtiyacı
olduğu ortadayken neden
yama yaparak sorun çözülmeye
çalışılıyor? Neden bu yanlışta
bu kadar ısrar ediliyor? Sadece
görevdeki askeri değil emeklisini,
gazisini de düşünmek gerekir.
Çoğu subay ve astsubay GATA da
son nefesini vermek ister, gaziler
de. Neden dünya örneklerine
bakılmıyor da sistemi kaldırdık
ama başka kurumlardan sağlık
hizmeti veriyoruz deniyor?”
ifadelerini kullandı.
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