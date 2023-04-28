GATA bahçesine 'kaçak cami' iddiası

Yayınlanma: 28.04.2023 - 12:35

Güncelleme: 28.04.2023 - 12:47

İstanbul Haydarpaşa'da bulunan ve "Abdülhamid Han" adını alan Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin (GATA) yanında kaçak cami inşaatı başladığı iddiası gündem oldu.

Halk TV'den Yurdagül Uygun'un haberine göre; inşaatı Sağlık Bilimleri Üniversitesi yaptırıyor. Rektör Cevdet Erdöl de inşaat için “Her şey yasal” diyor. Ancak AKP'li Üsküdar Belediyesi’nin imar planına göre, söz konusu alan ‘sağlık tesisi alanı’ olarak belirlenmiş görünüyor. Caminin inşaat ruhsatı ise ortada yok.

'DEVLET YAPIYOR'

Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesinde yer alan cami inşaatının girişine ruhsat asılmazken, inşaat alanındaki çalışanları, ruhsatın olup olmadığını sorusuna “Burayı devlet yapıyor, üniversite yapıyor” yanıtını verdi

'HER TÜRLÜ İMARA KAPALI'

Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Nasrettin Özkaya, söz konusu alanın eğitim ve sağlık amaçlı alan olduğunu vurgulayarak, caminin kaçak yapıldığını söyledi. Bölgeye sadece eğitim amaçlı üniteler yapılabileceğini, diğer her türlü imara kapalı olduğunu anlatan Özkaya, "Cami ruhsatsız yapılıyor" dedi.

BAŞHEKİM'DEN AÇIKLAMA

Abdülhamit Han Hastanesi Başhekimi Ali Rıza Odabaş, arazinin rektörlüğe ait olduğunu kaydederek, cami yapımıyla hastanenin ilgisi olmadığını belirtti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl ise her şeyin yasal olduğunu öne sürerek, cami ruhsatının inşaat alanına asılmadığını belirtti. Kaçak yapıldığı iddiasına ilişkin soruya ise “Uygun değilim. Konuşamayacağım” yanıtını verdi.

BELEDİYE BAŞKANI TÜRKMEN: KORUMA KURULU ONAYLI

Habere göre Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise önce inşaatın izinli ve yasal olduğunu, belgeleri ulaştıracağını belirti. Türkmen daha sonra arayarak, “Koruma kurulu onaylı ve bizden ruhsatlı... Tarihi eser göründüğü için koruma kurulu onayı da var” demekle yetindi.

Ruhsat ve izin belgeleri içinse, “Belgeleri biz neden size verelim ki siz ilgilisinden isteyebilirsiniz, bizdeki durum; söz konusu proje kurul onaylı ve ruhsatlıdır” dedi.

NE OLMUŞTU?

GATA’nın adı “Sultan Abdülhamid Han” olarak değiştirilirken, toplam 117 bin metrekarelik alan ‘askeri statü’den çıkarılmıştı. Aynı zamanda tarihi alan olarak da geçen söz konusu bölge 2019 yılında yapılaşmaya açılmış, ‘yükseköğretim’ ve ‘sağlık tesisi’ olarak ikiye bölünmüştü.

AKP'li Üsküdar Belediyesi’nin de imar planına göre, bölge ‘sağlık tesisi alanı’ olarak görülüyor.