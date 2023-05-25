Uzmanlar Cumhuriyet'e değerlendirdi: 'Oğan seçmeni Kılıçdaroğlu'na itti'
Sinan Oğan’ın Recep Tayyip Erdoğan’ı; Ümit Özdağ ve Vecdet Öz’ün Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemesini yorumlayan siyaset bilimciler, “Milliyetçiler Oğan’a tepkili. İbre Kılıçdaroğlu’ndan yana” dedi.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, dağılan ATA İttifakı’nın birinci turdaki adayı Sinan Oğan Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğini açıkladı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladı.
Her iki
kararı siyaset bilimciler ve kamuoyu
araştırmacıları Cumhuriyet’e
değerlendirdi.
kisini değerlendiren Siyaset Bilimci
Doç. Dr. Cangül Örnek, “Oğan’ın
yüzde 5’lik oyu hem Erdoğan’a
hem de Kılıçdaroğlu’na oy vermek
istemeyenlerin
bir üçüncü aday
arayışının sonucu
olarak ortaya çıktı.
Oğan’ın açıklamasının
ardından özellikle
milliyetçi çevrenin,
Oğan karşısında konum
aldıklarını görüyoruz. Dolayısıyla
taşıyabileceği oy oranı gittikçe
azalıyor” dedi.
(Cangül Örnek)
Örnek, Özdağ’ın Kılıçdaroğlu’na
desteğini açıklamasına ilişkin ise
şunları söyledi: “Muhalefet için
zor bir denklem kurulmuş oldu. Bir
yandan milliyetçi bir yandan Kürt
oylarını konsolide etmek ve tekrar
Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verilmesini
sağlamak muhalefet için zor bir
iş. Özdağ’ın destek açıklamasının
Cumhur İttifakı kanadında sessizlik
yarattığını gözlemliyoruz.”
(Özgün Emre Koç)
Siyaset bilimci Özgün Emre Koç da şu değerlendirmeleri yaptı:
“ATA İttifakı esasında omurgasını Ümit Özdağ ile Zafer Partisi’nin oluşturduğu bir ittifaktı. Çevresinde kümelenen milliyetçi, ulusalcı ve Atatürkçü seçmen de esas olarak Sinan Oğan’a oy vermek için değil, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’na oy vermek istemediği için oradaydı. Özdağ ve Kılıçdaroğlu bir mutabakat imzalayarak bu ihtimali gerçeğe dönüştürecek adımı atmış oldular. Oğan’ın Erdoğan’a yönelmesi tabanda öfke ve aldatılmışlık hissi doğurdu. Adeta milliyetçi seçmenin ciddi bir kısmını Kılıçdaroğlu’na doğru itti.”
(Ertan Aksoy)
"SADECE YÜZDE 22"
Oğan’ın seçmen üzerindeki etkisine
dikkat çeken Aksoy Araştırma
Şirketi’nin kurucusu Ertan Aksoy ise
“Oğan’a oy veren yüzde 5’lik grupta
Oğan’ın sadece yönlendirici etkisi
var belirleyici etkisi yok. Dolayısıyla
onun kararı seçmenin de o yönde
hareket edeceği anlamına gelmiyor.
Oğan’a oy verenlerin yüzde 22’si ikinci
tura kalması Erdoğan’a oy vereceğini
belirtiyor. Dolayısıyla o yüzde 5’in
büyük bir kısmı, Kılıçdaroğlu’na oy
verecek ya da protesto oyları çıkacak”
diye konuştu.
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