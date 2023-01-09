Son Dakika... HDP'den AKP'nin 'randevu' talebine ret

Son dakika gelişmesi... HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, AKP'nin Anayasa teklifini görüşmek için talep ettiği randevuyu reddettiklerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2023 - 15:14
Son Dakika... HDP'den AKP'nin 'randevu' talebine ret
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HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, iktidarın Anayasa teklifi için randevu talebine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

AKP'nin başörtüsü için Anayasa değişikliği teklifine dair görüşme talebini reddettiklerini belirten Oluç, "'Mevcut anayasanın hergün çiğnendiği süreçte anayasa görüşmeyi samimi bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

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