Uzmanlar suç oranının artmasına ilişkin ekonomik ve siyasi etkenlere işaret etti

Yayınlanma: 10.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.10.2024 - 04:00

İstanbul Fatih’te geçen cuma günü 19 yaşındaki Semih Çelik’in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i katletmesinin ardından Türkiye kadın cinayetlerini, şiddet olaylarındaki artışı tartışıyor. Türkiye Psikiyatri Derneği’nden Prof. Dr. Burhanettin Kaya ve araştırmacı sosyolog Semih Turan, konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’de suç oranlarının sık sık gündeme gelmesinin sebeplerini sıralayan Burhanettin Kaya, “Son yıllarda iktidarın yürüttüğü politikalar, çatışma, şiddet diline izin veren tutumlar, bireylerin demokratik haklarını kullanmasının önüne geçen tasarruflar, eşitsizlik, liyakatsizlik, hukukun farklı gruplara farklı şekillerde uygulanması, cezasızlığa doğru giden büyük değişim. Bunların hepsi şiddet davranışının doğrudan ya da dolaylı artışına zemin hazırlayabilir” ifadelerini kullandı.

‘YANLIŞ YAKLAŞIM’

Kaya, suçun psikolojik rahatsızlıkla ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirtirken “Bu son derece indirgemeci ve yanlış bir yaklaşımdır. Aynı zamanda birçok ruhsal hastalığı olan insanı damgalayan, ötekileştiren ve durum yaratmaktadır. Ruhsal hastalığı olan bireylerin daha sağlıklı yaşam biçimine kavuşturulmaları, acı çektikleri hastalığın iyileşmesi temel amaç olmalıdır” dedi.

Kaya, cinayet görüntülerinin sosyal medyada yayılmasınına ilişkin “Şiddet görüntüleri çok sık açık ve aleni, bazen pornografik biçimde verildiğinde izleyenleri örseleyebileceği gibi özellikle mağdurların yaşadığı travmayı daha da arttır. Şiddet üretme potansiyeli olan bireylerde de olabilirlik, yapılabilirlik algısını artırır, bunları taklit etmesine, yinelemesine yol açabilir” uyarısında bulundu.

Discord uygulamasına erişim engeli getirilmesi konusunda Kaya, “Bu konuda farkındalığa ihtiyaç var. Yasaklar kalıcı değil, geçici çözümdür. Bu tür engelleri aşan darkweb, deepweb gibi yapıların oluşmasını tetikler” dedi.