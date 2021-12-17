Vahap Akay: 'Çerkezköy’de ucuz ve sağlıklı ekmek tüketilecek'

Çerkezköy'de mayıs ayı Belediye Meclis Kararı ile Çerkezköy Halk Ekmek Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kurulduğunu belirten Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, "2022 yılı içinde Çerkezköy Halk Ekmek A.Ş. işletmesinin faaliyete geçmesini ve halk ekmek satışlarına başlanılmasını hedefliyoruz” dedi.



Çerkezköy Belediye Meclisi'nde Mayıs ayı toplantısında 07.05.2021 tarih ve 38 sayılı olur yazısı ile hibe olarak alınan Çerkezköy Halk Ekmek Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kuruluş aşamalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirten Akay, "Döviz kuruyla birlikte una gelen zamlar, raflardaki ekmeklere de yansıdı. Çerkezköy’de ekmek 1,5 TL’den 2,5 TL’ye çıktı. Kısa süre içinde bu fiyatın 3 - 3,5 TL civarına çıkacağı iddia ediliyor. Çerkezköy Belediyesi olarak Halk Ekmek A.Ş. ile birlikte vatandaşlarımızın daha ucuz ve sağlıklı ekmek tüketmelerini sağlayacağız" dedi.

"HALK EKMEK TESİSLERİNİ YERİNDE İNCELEDİK"

Kurulum işlemlerinin ardından Çerkezköy Belediyesi iştirak şirketi Halk Ekmek A.Ş.'nin 10 Haziran'da genel kurulunun yapıldığını sözlerine ekleyen Akay, "Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımızdan Cengiz Memiş ve Bulut Becerik’i şirketimize yönetici olarak seçtik. Süreç bizim için başladı. Uzun vadede Çerkezköy’e, bölgemize hizmet edecek bir halk ekmek fabrikasını kurup işletmek adına neler yapabileceğimizi iyice araştırdık. Arkadaşlarımızla birlikte Türkiye’deki birçok halk ekmek tesisini yerinde görüp, inceledik. İstanbul Halk Ekmek A.Ş. ve Eskişehir Halk Ekmek A.Ş. başta olmak üzere, birçok belediye ve özel işletmelerin bu işi nasıl yaptıklarına dair bir araştırma içerisine girdik. Çalışmamız yaklaşık 4-5 aydır devam ediyor" diye konuştu.

"MALİYETLER NEREDEYSE 2 KAT ARTTI"

Çerkezköy Halk Ekmek A.Ş.’nin sermayesine dair çalışmaların da tamamlandığını sözlerine ekleyen Akay, "Şu an yatırım miktarı ile ilgili bir şey telaffuz etmek mümkün değil. Çerkezköy Halk Ekmek Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesi ise Haziran ayı meclis toplantısında alınan 04 Haziran 2021 tarih ve 95 sayılı karar kapsamında 5 milyon TL olarak belirlendi. Hedefimiz o gün o rakamlardı. Ancak Türkiye son 1-2 ayda çok ciddi bir ekonomik dalgalanmanın içerisinde. Fiyatlar neredeyse iki katına ulaştı. Bizim fiyatlarımız da döviz kuruna bağlı maalesef. Buna göre de muhtemelen o telaffuz ettiğimiz rakamların iki mislini konuşuyoruz” dedi.

(Vahap Akay)