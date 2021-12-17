Hadise'den '25 milyon TL' iddialarına sert yanıt: 'Vatandaşın ekmek kuyruğunda olduğu bir dönemde...'

17 Aralık 2021 Cuma, 09:32

Hadise'nin, 2021 yılında yaklaşık 25 milyon TL kazancı olduğu öne sürülmüş, söz konusu iddialar sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.

'VATANDAŞIN EKMEK KUYRUĞUNDA OLDUĞU BİR DÖNEMDE...'

36 yaşındaki ünlü şarkıcı, hakkında çıkan söylentilerin ardından konuyla ilgili suskunluğunu bozdu.

Twitter ve Instagram hesabından açıklama yapan Hadise, iddiaları yalanladı.

Tepkisini dile getiren şarkıcı, "Vatandaşın ekmek kuyruğunda, geçim derdinde olduğu bir dönemde gerçeği yansıtmayan bir 'kazanç' haberi ile anılmaktan rahatsızlık duyuyorum. Umut dolu ve huzurlu günlerin geleceğine inancım sonsuz. Sevgiler..." ifadelerini kullandı.