Vahap Seçer'den tutuklu belediye başkanlarına ziyaret! Eylülü işaret etti: 'Umut ediyorum çok kısa süre içinde...'

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanlarını Silivri’de ziyaret etti.

Ziyaretinin ardından açıklama yapan Seçer, Şükrü Genç’i, Zeydan Karalar’ı, Ekrem İmamoğlu’nu, Ahmet Özer’i, İnan Güney’i, Aykut Erdoğdu’yu ziyaret ettiğini belirterek, bu davalarda itirafçı olanların ellerini ve kollarını sallayarak dışarıda olduklarını ancak arkadaşlarının cezaevinde olduğunu ifade etti.

"İDDİANAME" VURGUSU

Seçer, tutuklu belediye başkanlarının hepsinin tek isteğinin bir an önce iddianamenin hazırlanması ve mahkemenin karşısına çıkmak olduğunu söyledi.

EYLÜLÜ İŞARET ETTİ

Seçer, “İktidar, bizimle gücünü kullanarak, yargı sistemini araya koyarak mücadele etmek yerine gerçekten hizmetlerimizle yarışarak bizimle mücadele etmeli. Bunlar demokraside, hukuk devletlerinde kabul edilecek bir durum değil. Umut ediyorum, çok kısa süre içinde, eylül başı itibariyle adli tatil de bitiyor, arkadaşlarımızın iddianameleri bir bir hazırlanmış olur ve mahkeme karşısına çıkarlar” dedi.

İddianamelerin yazılmasının oldukça geciktiğini vurgulayan Seçer, şunları kaydetti:

“Bu, hukuken uygun olmadığı ve kamuoyunu yaraladığı konusunda her birinin ortak görüşü var. Her zaman söylediğimiz gibi, belediye başkanları olarak suç isnat edilebilir, yargılanabiliriz ama bunların tutuksuz olması lazım. Biz belediye başkanları, vatandaşlarımızdan destek alırken şehirlerimizi yönetmek için destek aldık. Her dönemde birçok belediye başkanı için soruşturma açılabilir. Bu, ihaleye fesat karıştırmadır, irtikaptır veya diğer suçlardır.

Ancak belediye başkanlarının suçu sabit olana kadar tutuklanmaları gerçekten mantığa aykırı bir durumdur. Bana bir tane örnek gösterin, 23 yıldır mevcut iktidar ülkeyi yönetiyor. İktidar mensubu belediyelerde, belediye başkanlarının AK Partili olduğu belediyelerde, bugüne kadar bu tip suçlamalarla karşı karşıya kalıp da tutuklu yargılanan bir tane AK partili belediye başkanı var mı? Elbette suçlanmış AK Partili, Milliyetçi Hareket Partili, diğer partilere mensup belediye başkanı vardır ancak iktidara mensup belediye başkanları tutuksuz yargılanmışlardır ama bizim arkadaşlarımız şu anda tutuklular. Bir an önce iddianameler hazırlansın, arkadaşlarımız mahkeme karşısına çıksın, kendilerini savunma imkanı bulsun. Bunu istiyoruz. Şehirlerinin başına dönsünler, şehirlerini yönetsinler.

İktidar, bizimle iktidar gücünü kullanarak, yargı sistemini araya koyarak mücadele etmek yerine gerçekten hizmetlerimizle yarışarak bizimle mücadele etmeli. Elbette biz de iktidar olmak istiyoruz, bizim elimizde iktidar gücü yok ama yerel iktidarda aldığımız gücü vatandaşa hizmet olarak yansıtıyoruz. İktidar, vatandaşlardan aldığı gücü, bizleri, rakiplerini bertaraf etmek için kullanıyor. Bunlar demokraside, hukuk devletlerinde kabul edilecek bir durum değil. Umut ediyorum, çok kısa süre içinde, Eylül başı itibariyle adli tatil de bitiyor, arkadaşlarımızın iddianameleri bir bir artık hazırlanmış olur ve mahkeme karşısına çıkarlar. Kendilerini aklama fırsatı bulurlar, şehirlerine dönerler ve vatandaşlarına hizmetlerine devam ederler."