Vahap Seçer: İktidar her geçen gün zayıflıyor, hiç kurtuluşu yok

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mut İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek, yeniden İlçe Başkanı seçilen Abdurrahman Günay’a ve yönetimine görevinde başarılar diledi.

Mut’a CHP örgütü ile birlikte hizmet edeceklerinin altını çizen Seçer, "Biz hizmet yapacağız, siz örgüt olarak Mut halkına bu hizmetleri anlatacaksınız. Bizim yaptığımız hizmetler vatandaş tarafından bilinmezse kıymeti harbiyesi yok" diyerek, Büyükşehir’in hizmetlerinin tüm Mutlulara anlatılması gerektiğini kaydetti.

"İKTİDAR GİDECEĞİNİ BİLİYOR"

CHP’lilerin her dönemden daha fazla bir arada olması gerektiğini belirten ve Mersin’de kongre süreçlerinin bitmesiyle artık tüm partililerin iktidar yürüyüşünde yol alması gerektiğini söyleyen Seçer, "CHP güçlü olursa Türkiye de güçlü olur. CHP zayıflarsa, Türkiye de zayıflar. Partimize hep beraber sahip çıkacağız" dedi.

Farklı siyasi parti üyesi olan Mutluların da kendisine oy verdiğini hatırlatan Seçer, "'CHP’li Belediye Başkanının ve belediyenin hizmetlerinden memnunum. Bunlar adaletli insanlar, ayrımcılık yapmıyor, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyor, ona halel getirmiyor’ deyip, bize oy veren insanlar var. Onlara da teşekkür ediyoruz, onları da başımızın üzerinde taşıyoruz. Ama burada sürekli CHP vurgusu yapmamın nedeni Türkiye’nin iç siyasetinde gelinen noktadır. İktidar gideceğini biliyor, çünkü rakibi her geçen gün güçleniyor. Mersin’de, Adana’da, Ankara’da, İstanbul’da, Türkiye’nin her yanında güçleniyor" diye konuştu.

"FOTOĞRAFLARLA ALGI YARATILMAYA ÇALIŞILIYOR"

İktidarın her geçen gün zayıfladığını ve ayakta kalabilmek için CHP’lilere saldırdığını vurgulayan Seçer, "İktidar her geçen gün zayıflıyor. Arabayı toparlayayım diye viraja girdi ama hiç kurtuluşu yok, devrilecek, bunu da biliyor. Kendisi güçlenemiyor, toparlanamıyor. Ne yapacak? Rakibini parçalayacak, aramıza nifak sokacak, birbirimizle kavga ettirecek" ifadelerini kullandı.

İktidarın elindeki medya gücü ile algı yarattığını söyleyen Seçer, TBMM resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milletvekilleriyle çekildiği fotoğrafı hatırlatarak, "Bu fotoğrafla sanki CHP tek başına kalmış bir partiymiş gibi bir algı yaratılmaya çalışıldı. Ben eminim ki bu fotoğraf, Saray’ın İletişim Başkanlığı’nın kurduğu bir mizansendir" dedi. CHP’nin hiçbir zaman yalnız kalmadığının ve arkasında daima milyonlarca yurttaştan oluşan ‘Halk’ olduğunu kaydeden Seçer, "Biz her yerdeyiz, bugün Mut’ta, yarın Anamur’dayız. Erzurum’da, Van’da, Diyarbakır’dayız. Edirne’de ve İzmir’deyiz. Biz milletin yanındayız, milletin gönlüne taht kurmuşuz ve milletimizi seviyoruz" diye konuştu.

"BU MİRAS ATATÜRK'ÜNDÜR, GÖZÜMÜZ GİBİ KORUYACAĞIZ"

Cumhuriyet Halk Partisi’nin köklü geçmişine dikkati çeken Seçer, CHP’li her bir yurttaşın bu büyük ailenin birer ferdi olduğunu belirterek, "Bizim için CHP başımızın tacıdır. Biz sadece çorbada tuzu olanlarız. Bu kurum, bu aile çok büyük, 100 yıl önce kuruldu. Bizden çok önce CHP çatısı altında çok iyi hizmetler yaptılar. Şimdi biz, bizden sonra çocuklarımız ve torunlarımız bu bayrağı taşıyacaklar, bu kutsal, bu yüce kurumu her zaman dimdik ayakta tutacaklar. Çünkü bu miras Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasıdır, bu mirası gözümüz gibi koruyacağız" ifadelerini kullandı.