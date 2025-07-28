Vahap Seçer: Pazar ve marketler el yakıyor, CHP'li belediyeler buna çare oluyor

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekili Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretinde bir konuşma yaptı.

"Büyükşehir Belediye Başkanvekilimiz geçtiğimiz hafta yapılan seçimle görevine başladı, görevinde başarılar diliyorum" diyen Seçer şu ifadeleri kullandı:

"Zeydan Başkan'ın emaneti korunacaktır, buna inancım tamdır. Ben de kardeş iliniz Mersin'in Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, Zeydan Başkan'ın yokluğunda, Güngör Başkan'ın vekaletinde, Adana halkının Adana Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini eksiksiz alması için her türlü desteği yapacağız, bundan emin olabilirsiniz. Çok zor bir süreçte, arzu etmediğimiz ve hukuken çok ağır bulduğumuz bir kararla Zeydan Başkan karşı karşıya kaldı. Tabii ki bu bir mücadele sürecidir. Bunun farklı gerekçeleri vardır. Bunu, hukuki mülahaza ile değil de siyasi mülahaza ile değerlendirmenin daha doğru olduğunu her ortamda hepimiz söylüyoruz, bunları aşacağız. Hiçbir endişemiz yok. Dönemsel olarak 31 Mart 2024 Seçimleri'nde seçmenlerimizin bize verdiği yetkiyi de emaneti de halel getirmeden korumamız gerekiyor. Şehirlerimiz hizmetsiz kalmamalı. Belediye başkanlarımız hangi gerekçeyle olursa olsun şu anda cezaevinde olması hiçbir gerekçe yaratmaz. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi, büyük bir ailedir. Birimiz olmayız, binimiz geliriz. Hepimiz liyakatli insanlarız, devraldığımız bayrağı da layıkıyla taşıyacak yetenekte ve birikimdeyiz. Vatandaşlarımızın endişesi olmasın."

"SOSYAL BELEDİYECİLİK İKTİDARI RAHATSIZ EDİYOR"

Seçer şöyle devam etti:

"Adana sıcağıyla maruf bir kenttir. Dönemsel olarak aşırı sıcakların, kuru havanın tesiriyle ülkemizde çok sayıda orman yangını çıktı. Bu bölge, orman varlığı yüksek bir bölge. Orman varlığı yüksek olan her bölge gibi Adana da Mersin de bu riski taşıyor. Yangınların yerleşim yerlerine sıçramaması için teyakkuzda olma zorunluluğumuz var. Sıcaklar dolayısıyla bölgemizin özellikle periferideki yaylalık bölgelerde, deniz kenarlarında, sayfiye bölgelerinde nüfusun artması; su tüketiminde önemli bir artışa neden oldu. O da belediyecilik açısında önemli günlerdir. Bu süreci de dayanışma içinde aşacağız.

Ekonomik sorunlar, hayat pahalılığı bunlar kronik sorunlar haline geldi. Bizim belediyecilik anlayışımızın, iktidarı, rakipleri rahatsız etme sebebi; sosyal belediyecilikte gösterdiğimiz başarı. ortalık yangın yeri, pazar ve marketler el yakıyor, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler buna çare oluyor, son 6 yıldır böyle. 2019'dan bu yana böyle bir belediyecilik anlayışı var. Pandemide, depremde, afette, ekonomik krizlerde belediyelerimiz vardı; bundan sonra da aynı belediyecilik anlayışımızla devam edeceğiz. Sadece büyükşehirimizde değil, ilçe belediye başkanlarımız olarak da burada olacağız."