Vahdettin'i savundu, 15 Temmuz arşivi ortaya çıktı!

İslam Hukuku Profesörü Faruk Beşer, X hesabı üzerinden yazarımız Barış Terkoğlu'nun bugünkü yazısını hedef alarak Osmanlı devletinin son padişahı Mehmed Vahdeddin'i savundu.

Bunun üzerine Terkoğlu'ndan Beşer'e çarpıcı bir yanıt geldi.

Terkoğlu, Faruk Beşer'in 15 Temmuz darbe girişiminin ardından şüpheli sıftıyla yargılandığı belirterek şunları kaydetti:

"Ah Faruk!

15 Temmuz’u yapan Adil Öksüz’ün 'iş arkadaşı' Faruk!

Adil Öksüz’ün Sakarya Üniversitesi’ne nasıl girdiğini bilip de 'Suat Abisi' hariç kimselere söylemeyen Faruk!

Bunu da 15 Temmuz’dan sonra şüpheli olunca pişmanlıkla hatırlayan Faruk!

Fethullah Gülen’in Fıkhı kitabını boşuna yazmayan, FETÖ’nün fetvacısı Faruk!

Atatürk yaşasa 'yalnız Vahdettin değil, Fethullahçıları devlete yerleştiren de hain, alçak, adi, soysuzdur' derdi!

Anladın sen onu Faruk!"

Ah Faruk!

15 Temmuz’u yapan Adil Öksüz’ün “iş arkadaşı” Faruk!

Adil Öksüz’ün Sakarya Üniversitesi’ne nasıl girdiğini bilip de “Suat Abisi” hariç kimselere söylemeyen Faruk!

Bunu da 15 Temmuz’dan sonra şüpheli olunca pişmanlıkla hatırlayan Faruk!

Fethullah Gülen’in Fıkhı kitabını… https://t.co/1NvruR9io5 pic.twitter.com/Q7NStFHy2T