AKP'li Kozlu Belediye Başkanı Bektaş'tan 'alkol' açıklaması: Özgür bir ülkede yaşıyoruz

08 Mayıs 2022 Pazar, 11:00

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde ilk kez geçen sene düzenlenen Kozlu Müzik Festivali, bu sene de Manga, Emre Aydın, Pinhani, Sagopa Kajmer, Hayko Cepkin, Niyazi Koyuncu gibi birçok sanatçıyı hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Geçen sene eylül ayında yapılan festival kimi dinci çevreler tarafından hedef alınmıştı. AKP'li Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, 'alkol' rahatsızlığıyla hedef alınan festivalle ilgili yerel basının sorularını yanıtladı. Bektaş "Kimsenin yaşam tarzına karışmaya hakkımız yok. Özgür bir ülkede yaşıyoruz" dedi.

Ali Bektaş gazetecilerin sorularını şöyle yanıtladı:

“Sosyal toplumu rahatsız eden bir durum olmadığı sürece bir şey olmaz. Adı geçen firmalar bu memlekette yüzlerce kişi çalıştırıyorlar. Sigortasını ve vergisini ödüyorlar. Bizim kimsenin yaşam tarzına karışmaya hakkınız yok. Özgür bir ülkede yaşıyoruz. Bunlar öküz altında buza arayan insanlardır. Geçen sene bu etkinliği yaptık ve bir sıkıntı olmadı. Bu muhabbetler tamamen siyasal, bu muhabbeti çıkaran insan belkide her akşam içiyordur. Laf olsun diye, konuşuyorlar. Bu memlekette bazı kafalar var, sağın da yobazı var solun da yobazı var. Bunların ikisine de ne yaparsanız yapın beğendiremezsiniz. Yobazlar çok tehlikeli insanlardır"