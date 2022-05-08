AKP'li Kozlu Belediye Başkanı Bektaş'tan 'alkol' açıklaması: Özgür bir ülkede yaşıyoruz
AKP'li Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, ilçede düzenlenecek müzik festivali için yapılan 'alkol' eleştirisi üzerine "Bizim kimsenin yaşam tarzına karışmaya hakkımız yok. Özgür bir ülkede yaşıyoruz" dedi.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde ilk kez geçen sene düzenlenen Kozlu Müzik Festivali, bu sene de Manga, Emre Aydın, Pinhani, Sagopa Kajmer, Hayko Cepkin, Niyazi Koyuncu gibi birçok sanatçıyı hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.
Geçen sene eylül ayında yapılan festival kimi dinci çevreler tarafından hedef alınmıştı. AKP'li Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, 'alkol' rahatsızlığıyla hedef alınan festivalle ilgili yerel basının sorularını yanıtladı. Bektaş "Kimsenin yaşam tarzına karışmaya hakkımız yok. Özgür bir ülkede yaşıyoruz" dedi.
Ali Bektaş gazetecilerin sorularını şöyle yanıtladı:
“Sosyal toplumu rahatsız eden bir durum olmadığı sürece bir şey olmaz. Adı geçen firmalar bu memlekette yüzlerce kişi çalıştırıyorlar. Sigortasını ve vergisini ödüyorlar. Bizim kimsenin yaşam tarzına karışmaya hakkınız yok. Özgür bir ülkede yaşıyoruz. Bunlar öküz altında buza arayan insanlardır. Geçen sene bu etkinliği yaptık ve bir sıkıntı olmadı. Bu muhabbetler tamamen siyasal, bu muhabbeti çıkaran insan belkide her akşam içiyordur. Laf olsun diye, konuşuyorlar. Bu memlekette bazı kafalar var, sağın da yobazı var solun da yobazı var. Bunların ikisine de ne yaparsanız yapın beğendiremezsiniz. Yobazlar çok tehlikeli insanlardır"
Video Haberler
- Bir gecede onlarca araç soyuldu
- Taksim'de dehşet: Ölmek için altgeçitten atladı
- Uyarıda bulundu: Mikroplastikler ete karışıyor
- Faslı turiste 'Erdoğan'a hakaret' iddiasıyla gözaltı
- İki ayrı operasyon: 'Gargamel' gözaltına alındı!
- Bir anda yere yığılmıştı: Gülben Ergen'den haber var
- İzmir'de denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu
- Hayat pahalılığından yaptım
- Arkadaşların buluşması faciayla bitti!
- İzmir'de saat 03.00'te faciadan dönüldü
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan 'vız gelir tırıs gider' özrü!
- 'Otobüs' eleştirisi istifa getirdi
- 'İktidara toz kondurmaması...'
- Türkiye'ye korkutan rezerv uyarısı
- Cezaevinde intihar etti!
- İnce, ikinci turda kime oy vereceğini açıkladı
- Ceyhan'dan dikkat çeken paylaşım!
- Say'dan İmamoğlu'na Fenerbahçe çıkışı
- Bir anda yere yığılmıştı: Gülben Ergen'den haber var
- Devlet Su İşleri'ne tartışmalı atama