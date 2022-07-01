Mabel Matiz'in 'Karakol' klibi, gericiler tarafından hedef gösterildi

01 Temmuz 2022 Cuma, 17:53

Müzisyen Mabel Matiz'in yeni şarkısı 'Karakol' tüm dijital müzik platformlarında yayımlandı. Yeni şarkısının duyurusunu sosyal medya hesabı üzerinden yapan Matiz, "Göğsümden söküldü 'Karakol'. Benden çıktı, artık sizindir.. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimle.." ifadelerini kullandı.

Göğsümden söküldü “Karakol”.

Benden çıktı, artık sizindir..

Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimle.. https://t.co/NI7YJ3zGcj — Mabel Matiz (@mabelmatiz) June 30, 2022

ÇEKİMLER İSTANBUL'DA YAPILDI

Sözü ve müziği Mabel Matiz’e ait Karakol'un düzenlemesi Özgür Akgül ve Matiz tarafından yapıldı. Karakol klibinin yönetmenliğini Cenan Çelik, styling ve sanat yönetmenliğini ise Anıl Can üstlendi. Klibin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi.

TREND LİSTESİNE GİRDİ

Şarkının klibi büyük beğeni topladı. Klip, kısa sürede YouTube'da trend listesine girdi ve 4. sırada yer aldı.

GERİCİLER HEDEF ALDI

Matiz'in sosyal medyaya damga vuran klibi, gericiler tarafından ise hedef alındı. Matiz ve klibi, Twitter'da açılan "#MabelMatizHaddiniBil" başlıklı etiketle birlikte LGBTİ+ üzerinden hedef gösterildi.

'Karakol' adlı son şarkısına çektiği klibi sonrasında gericilerin hedefinde olan şarkıcıya ilişkin çok sayıda tehdit mesajı paylaşıldı.

YENİ AKİT'TEN MATİZ'E: 'HADDİNİ BİL'

Ünlü şarkıcıyı hedef alanlardan biri de; gerici söylemleriyle ve AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Yeni Akit oldu. Gazetenin internet sitesinde yapılan haberde, "Haddini bil Mabel Matiz" ifadeleri yer aldı.

Mabel Matiz'in 'Karakol' şarkısının klibi ve sözleri ise şu şekilde:

"Her gecemde akşamımda

Tütüyorsun gözlerimde

Her şafakta her güneşte

Sana dair bir şey var işte

Bana verdin bu zehri amma

Dönemem ki şimdi bu yoldan

Yara bere karavana sevmek yok

Dedim ama, kalbim sanki karakolda

Vermedim adını zora koydular

Aşkın mezarını cana oydular

Camlara düşüyor yaşı yedi göğün

Ellerin elime niye kapı duvar?

Vermedim adını zora koydular

Aşkın mezarını cana oydular

Camlara düşüyor yaşı yedi göğün

Ellerin elime niye kapı duvar?

Dağlanıyor gibi gençliğim

Aç şu kapıyı

Kaç zamandır müşkülüm çok

Takılı kaldı can bu dişte

Bekledim durdum dalımda

Yasak elmandım, al ve dişle

Bana verdin bu zehri amma

Dönemem ki şimdi bu yoldan

Yara bere karavana sevmek yok

Dedim ama, kalbim sanki karakolda

Vermedim adını zora koydular

Aşkın mezarını cana oydular

Camlara düşüyor yaşı yedi göğün

Ellerin elime niye kapı duvar?

Vermedim adını zora koydular

Aşkın mezarını cana oydular

Camlara düşüyor yaşı yedi göğün

Ellerin elime niye kapı duvar?

Dağlanıyor gibi gençliğim

Aç şu kapıyı"