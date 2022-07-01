Mabel Matiz'in 'Karakol' klibi, gericiler tarafından hedef gösterildi
Ünlü şarkıcı Mabel Matiz'in yeni şarkısı 'Karakol' dinleyicilerle buluştu. Matiz, şarkı için "Benden çıktı, artık sizindir.. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimle" ifadelerini kullandı. Kısa sürede YouTube trendlerine giren klip, gericiler tarafından ise hedef alındı.
Müzisyen Mabel Matiz'in yeni şarkısı 'Karakol' tüm dijital müzik platformlarında yayımlandı. Yeni şarkısının duyurusunu sosyal medya hesabı üzerinden yapan Matiz, "Göğsümden söküldü 'Karakol'. Benden çıktı, artık sizindir.. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimle.." ifadelerini kullandı.
Göğsümden söküldü “Karakol”.— Mabel Matiz (@mabelmatiz) June 30, 2022
Benden çıktı, artık sizindir..
Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimle.. https://t.co/NI7YJ3zGcj
ÇEKİMLER İSTANBUL'DA YAPILDI
Sözü ve müziği Mabel Matiz’e ait Karakol'un düzenlemesi Özgür Akgül ve Matiz tarafından yapıldı. Karakol klibinin yönetmenliğini Cenan Çelik, styling ve sanat yönetmenliğini ise Anıl Can üstlendi. Klibin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi.
TREND LİSTESİNE GİRDİ
Şarkının klibi büyük beğeni topladı. Klip, kısa sürede YouTube'da trend listesine girdi ve 4. sırada yer aldı.
GERİCİLER HEDEF ALDI
Matiz'in sosyal medyaya damga vuran klibi, gericiler tarafından ise hedef alındı. Matiz ve klibi, Twitter'da açılan "#MabelMatizHaddiniBil" başlıklı etiketle birlikte LGBTİ+ üzerinden hedef gösterildi.
'Karakol' adlı son şarkısına çektiği klibi sonrasında gericilerin hedefinde olan şarkıcıya ilişkin çok sayıda tehdit mesajı paylaşıldı.
YENİ AKİT'TEN MATİZ'E: 'HADDİNİ BİL'
Ünlü şarkıcıyı hedef alanlardan biri de; gerici söylemleriyle ve AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Yeni Akit oldu. Gazetenin internet sitesinde yapılan haberde, "Haddini bil Mabel Matiz" ifadeleri yer aldı.
Mabel Matiz'in 'Karakol' şarkısının klibi ve sözleri ise şu şekilde:
"Her gecemde akşamımda
Tütüyorsun gözlerimde
Her şafakta her güneşte
Sana dair bir şey var işte
Bana verdin bu zehri amma
Dönemem ki şimdi bu yoldan
Yara bere karavana sevmek yok
Dedim ama, kalbim sanki karakolda
Vermedim adını zora koydular
Aşkın mezarını cana oydular
Camlara düşüyor yaşı yedi göğün
Ellerin elime niye kapı duvar?
Vermedim adını zora koydular
Aşkın mezarını cana oydular
Camlara düşüyor yaşı yedi göğün
Ellerin elime niye kapı duvar?
Dağlanıyor gibi gençliğim
Aç şu kapıyı
Kaç zamandır müşkülüm çok
Takılı kaldı can bu dişte
Bekledim durdum dalımda
Yasak elmandım, al ve dişle
Bana verdin bu zehri amma
Dönemem ki şimdi bu yoldan
Yara bere karavana sevmek yok
Dedim ama, kalbim sanki karakolda
Vermedim adını zora koydular
Aşkın mezarını cana oydular
Camlara düşüyor yaşı yedi göğün
Ellerin elime niye kapı duvar?
Vermedim adını zora koydular
Aşkın mezarını cana oydular
Camlara düşüyor yaşı yedi göğün
Ellerin elime niye kapı duvar?
Dağlanıyor gibi gençliğim
Aç şu kapıyı"
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