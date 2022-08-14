Valiler, atandıkları illerin AKP'li yöneticileriyle birlikte bakanlıklar arasında mekik dokudu

14 Ağustos 2022 Pazar, 02:00

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 11 Mayıs 2022’de 20 ilin valisi değiştirilmiş, 9 ilin valisi ise merkeze çekilmişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün Uşak Valiliği’ne, Sivas Valisi Salih Ayhan Şanlıurfa Valiliği’ne, Kâğıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde Valiliği’ne atanmıştı. Atanan valilerin göreve geldikleri andan itibaren attıkları adımlar dikkat çekti.

Cumhuriyet.com.tr'nin edindiği bilgilere göre; Valiler, atandıkları illerin AKP il örgütü yöneticileriyle birlikte çeşitli bakanlıkları ve bakanları ziyaret etti. Valilerin ziyaretlerine muhalefet partilerinden kimse davet edilmedi.

Parti devletinin fotoğrafı olarak yorumlanan ziyaretlerden öne çıkanlar şu şekilde:

UŞAK: 31 Mayıs’ta Uşak Valisi Turan Ergün, AKP’li Uşak Milletvekilleri; Mehmet Altay, İsmail Güneş, AKP’li Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve AKP Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti.

(31 Mayıs'ta Uşak Valisi Turan Ergün, AKP Uşak Milletvekileri; Mehmet Altay, İsmail Güneş ve AKP İl Başkanı Fahrettin Tuğrul'un da aralarında bulunduğu heyetle birlikte Bakan Soylu’yu ziyaret etti.)

(31 Mayıs'ta Uşak Valisi Turan Ergün, AKP Uşak Milletvekileri; Mehmet Altay, İsmail Güneş ve AKP İl Başkanı Fahrettin Tuğrul'un da aralarında bulunduğu heyetle birlikte Bakan Kurum’u ziyaret etti.)

ŞANLIURFA: 27 Haziran’da Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, AKP Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’i ziyaret etti. 5 Temmuz’da ise Vali Ayhan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti. Ziyarete AKP Şanlıurfa milletvekilleri; Zemzem Gülender Açanal, Mehmet Kasım Gülpınar, İbrahim Halil Yıldız, AKP Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı’nın yanı sıra Şanlıurfa’da bulunan kurum ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.

(27 Haziran’da Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, AKP İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ile birlikte Bakan Mahmut Özer’i ziyaret etti.)

(5 Temmuz’da Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, AKP Şanlıurfa Milletvekileri; Zemzem Gülender Açanal, Mehmet Kasım Gülpınar, İbrahim Halil Yıldız ve AKP İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı'nın da aralarında bulunduğu heyetle birlikte Bakan Ersoy’u ziyaret etti.)

NİĞDE: 26 Temmuz’da Niğde Valisi Mustafa Koç, AKP Niğde Milletvekili Selim Gültekin, AKP’li Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde İl Genel Meclisi Başkanı Nusret Teksin ve AKP Niğde İl Başkanı Ömer Kılıç ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’yi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal’ı ziyaret etti.

(26 Temmuz'da Niğde Valisi Mustafa Koç, AKP Niğde Milletvekili Selim Gültekin ve AKP İl Başkanı Ömer Kılıç'ın da aralarında bulunduğu heyetle birlikte Bakan Soylu’yu ziyaret etti.)

(26 Temmuz'da Niğde Valisi Mustafa Koç, AKP Niğde Milletvekili Selim Gültekin ve AKP İl Başkanı Ömer Kılıç'ın da aralarında bulunduğu heyetle birlikte Bakan Kirişci'yi ziyaret etti.)

(26 Temmuz'da Niğde Valisi Mustafa Koç, AKP Niğde Milletvekili Selim Gültekin ve AKP İl Başkanı Ömer Kılıç'ın da aralarında bulunduğu heyetle birlikte Bakan Yardımcısı Soysal’ı ziyaret etti.)

KIRIKKALE: 2 Ağustos’ta Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AKP’li Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve AKP Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Kaplan ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret etti.

(2 Ağustos'ta Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve AKP İl Başkanı Mustafa Kaplan'ın da aralarında bulunduğu heyetle birlikte Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret etti.)

KARABÜK: 3 Ağustos’ta Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Öztürk, AKP Karabük milletvekilleri; Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AKP’li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AKP Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AKP Karabük il başkan yardımcıları Ferhat Salt ve Begüm Cefakar Karakaya ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti.

(3 Ağustos'ta Karabük Valisi Fuat Gürel, AKP Karabük Milletvekilleri; Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ve AKP İl Başkanı İsmail Altınöz'ün de aralarında bulunduğu heyetle birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti. )

"KABUL EDİLEMEYECEK BİR DURUMDUR"

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak, söz konusu ziyaretleri Cumhuriyet.com.tr’ye değerlendirdi.

“Siyasi iktidar son 20 yılda, ülkemizde derin yaralar açmıştır” diyen Torun şu ifadeleri kullandı:

“İktidarın kötü yönetimi nedeniyle ekonomiden dış politikaya, tarımdan eğitime kadar neredeyse her kritik alan bir sorunlar yumağı haline gelmiştir. Ancak iktidarın yarattığı çok önemli bir sorun da devletin yapısını, devletin ciddiyetini tahrip etmesidir. Yani devletin temsilcisi olan valilerin, sadece bir siyasi partinin il başkanları ve il başkan yardımcılarıyla bir araya gelmesi, toplantılar yapması, kararlar alması demokrasilerde kabul edilemeyecek bir durumdur.”

"DEVLETTE PARTİZANLIK KABUL EDİLEMEZ"

CHP’li belediye başkanlarının valiler, kaymakamlar tarafından düzenlenen toplantılara davet edilmediğini belirten Torun, “AKP'li il, ilçe başkanlarının, belediye başkanlarının her toplantıda bulunduğunu görüyoruz. Devlette partizanlık kabul edilemez. Bu tutum ayrıştırıcı ötekileştirici bir tutumdur. Yapılan bu sorunlu işler, devleti partileştirme çabasıdır” dedi.

Torun açıklamasının devamında, “Başarılı olamayacaklar. İktidara geldiğimizde bu anlayışı da kısa sürede değiştireceğiz. Ülkemizin tamamını kucaklayan, hiçbir vatandaşımızı ve onun siyasi tercihlerini ötekileştirmeyen bir yapıyı hep birlikte kuracağız” diye konuştu.

"ÜLKEMİZ PARTİ DEVLETİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak, “Valiler, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tarafından, atansa da bulunduğu ilde iktidar partisini değil devleti temsil eden kamu görevlileridir” dedi.

Çolak açıklamasının devamında şöyle konuştu:

“Valiler aynı zamanda ilde tüm bakanlıklar adına görev yürütürler. Dolayısıyla valilerin bakanlarla görüşmek için iktidar partisinin milletvekillerine, il başkanlarına aracılık yaptırmaları, ülkemizin parti devletine dönüştürüldüğünün çok kötü bir örneğidir. AKP, maalesef bütün kurumlarda liyakati ortadan kaldırdı. Liyakatsiz insanlar biat eder, yasadan hukuktan çok kendisini oraya getirenin buyruklarını dinler. Bu, ülkenin getirildiği içler acısı duruma yeni bir örnektir.”