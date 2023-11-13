Valilikten aynı yer için 3’üncü ilan: Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’nin binasını satacaklar!

Yayınlanma: 13.11.2023 - 16:55

Güncelleme: 13.11.2023 - 16:55

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’nin bulunduğu binayı üçüncü kez satışa çıkardı. Üçüncü kez düzenlenecek olan ihale, 29 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

İstanbul Valiliği Resmi Gazete’ye üçüncü kez ilan vererek, Kadıköy’de Fenerbahçe Stadının yanında bulunan, 996 ada 14 parseli yeniden satışa çıkardı. 274 metrekarelik parselde, bodrum ve terası da olan 3 katlı yapı bulunuyor. Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’nin de uzun zamandır faaliyet gösterdiği bina ilk kez, 3 Ağustos 2022 tarihinde 15 milyon muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, İstanbul Valiliği sırasında yayınlanan ilk ihalede söz konusu parselin satışı gerçekleşmemişti. Davut Gül’ün İstanbul Valisi olarak atanmasından 2 ay sonra, 18 Ağustos 2023 tarihinde söz konusu yerle ilgili olarak ikinci kez satış ilanı yayımlandı. İkinci ihalede muhammen satış bedeli, 15 milyon TL’den 40 milyon TL’ye çıkarıldı.

Özellikle AKP’li belediyelerin sık sık arsa sattığı bir zamanda satışı gerçekleştiremeyen Valilik, söz konusu yerle ilgili olarak Resmi Gazete’ye üçüncü kez satış ihalesi duyurusu verdi. İlk ihaledeki muhammen bedeli ikinci ihalede yüzde 167 oranında artıran Valilik, üçüncü ihalede ise yüzde 12,5 oranında indirim yaparak muhammen bedeli, 35 milyon TL olarak belirledi. İhalenin geçici teminat bedeli ise 1 milyon bin TL olarak açıklandı.

İstanbul Valiliğinin bir birimi olan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın başkanlığını da, İstanbul Valisi Davut Gül yapıyor. 288 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulüne göre ihale edilecek olan parsel, Fenerbahçe Stadı’nın yaklaşık 60 metre güney batısında bulunuyor. Gerekçesini kararda belirtmek suretiyle İhale Komisyonu’nun ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu vurgulanan ilanda, Komisyonun ihaleyi yapmamak kararına itiraz edileceği de belirtildi.