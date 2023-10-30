Valilikten ÇEDES Projesi'ne soruşturma izni çıkmadı

Yayınlanma: 30.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.10.2023 - 04:13

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), “Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) Projesi’ne ilişkin İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve İzmir İl Müftüsü Salih Sezek hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, ÇEDES Projesi’nin yaşama geçirildiği illerden olan İzmir’de, pedagojik formasyonu olmayan kişilerce okullarda eğitim verilmesine olanak sağlandığı, bunun Atatürk ilke ve devrimleri ile laikliğe, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına aykırı olduğu belirtildi.

Başsavcılık da iki isim hakkında soruşturma izni istedi. İzmir İl İdare Kurulu, ön inceleme sonucu soruşturma izni vermedi. Dosyaya göre il müftülüğü tarafından okullarda eğitim vermek üzere herhangi bir atama, görevlendirme yapılmadığı, projeye katılımın tamamen gönüllü olduğu, istenildiği takdirde müftülük görevlilerinin sadece değerler kulübü çalışmalarına destek vermelerine yönelik işbirliği çalışmaları içinde olduğu belirtildi. Kararda, okullarda din görevlilerinin görevlendirdiğine dair bir bilgiye ulaşılamadığı için görev suçunun hiçbir unsurunun oluşmadığı kaydedildi.

(Tacettin Çolak)

‘ZIMNEN KABUL EDİYORLAR’

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak, kurulun suçluluk psikolojisiyle hareket ettiğini ifade etti. Çolak, “Okullara görevlendirme yapılmadığı yönünde ısrarlı belirlemeler var. Görevlendirme yaparlarsa görev suçunun oluşacağını zımnen kabul ediyorlar” dedi.

Çolak, şunları söyledi: “Hukuka uygun bir değerlendirmeyle soruşturma açılmasına izin verilmesi gerekiyordu. Sadece görevi kötüye kullanma suçu yönünden değerlendirme yapılmış. Oysa biz ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’, ‘anayasayı ihlal’, ‘nefret ve ayrımcılık suçu’ kapsamında da dilekçe hazırlamıştık. Bu yönüyle karar, hukuka uygun olmadığı gibi dilekçemizin içeriğini karşılar nitelikte değil. Yasalara uygun incelemeler yapılmıyor. Bu hukuksuz bir karardır.”