Tokat 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Tokat'ta AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Tokat'ta AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 16:09
Tokat 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Tokat'ta AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Tokat Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 12 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Tokat'da Eyüp Eroğlu Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 TOKAT'TA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

AK PARTİ

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Eyüp Eroğlu

40.581 %48,80

MHP

Adnan Özmen

23.297 %28,02

İYİ PARTİ

Hüseyin Yarıcı

17.012 %20,46

SAADET

1.740 %2,09

DP

168 %0,20

TKP

163 %0,20

DSP

111 %0,13

BTP

80 %0,10


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