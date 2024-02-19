Tokat 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Tokat'ta AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Tokat'ta AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Tokat Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 12 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Tokat'da Eyüp Eroğlu Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 TOKAT'TA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
AK PARTİ
Göz Atın
Eyüp Eroğlu
40.581 %48,80
MHP
Adnan Özmen
23.297 %28,02
İYİ PARTİ
Hüseyin Yarıcı
17.012 %20,46
SAADET
1.740 %2,09
DP
168 %0,20
TKP
163 %0,20
DSP
111 %0,13
BTP
80 %0,10
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Gözaltına alınan Altun'dan 'laiklik' hatırlatması!
- Eşinden dikkat çeken paylaşım!
- Cumhuriyet'e konuştu: Kadın taşlayan Taliban aklı
- Lütfü Savaş'tan ilk açıklama
- ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
- AKP'nin adayı, adaylıktan çekildi!
- Emeklilere 'ek zam' hazırlığı
- ‘Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?’
- 'İslam devletinin yolu açılır'
- İYİ Parti'de kritik istifa