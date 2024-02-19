Tunceli 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Tunceli'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Tunceli'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Tunceli Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 8 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Tunceli'da Fatih Mehmet Maçoğlu Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 TUNCELİ'DE AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
TKP
Göz Atın
Fatih Mehmet Maçoğlu
5.887 %32,77
HDP
Nurşat Yeşil
5.069 %28,21
CHP
Yusuf Kenan Aydın
3.699 %20,59
AK PARTİ
Gökhan Arasan
2.526 %14,06
MHP
Mücella Saler
627 %3,49
BTP
53 %0,29
SAADET
43 %0,24
DSP
39 %0,22
VATAN
24 %0,13
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