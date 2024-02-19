Trabzon 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Trabzon'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Trabzon'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 16:14
Trabzon 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Trabzon'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 18 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Trabzon'da Murat Zorluoğlu Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 TRABZON'DA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

AK PARTİ

Göz Atın
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Murat Zorluoğlu

307.167 %64,61

İYİ PARTİ

Atakan Aksoy

140.421 %29,53

SAADET

Hasan Saka

15.502 %3,26

DP

3.747 %0,79

BTP

2.821 %0,59

DSP

2.117 %0,45

BĞMSZ

İbrahim Topuz

1.391 %0,29

VATAN

1.335 %0,28

TKP

950 %0,20


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