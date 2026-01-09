Van'da 'Halep' protestosu: 'Bu saldırılar süreci etkileyecek'

Van'da DEM Parti öncülüğünde bir araya gelen gruplar, Suriye'nin Halep kentinde yaşanan çatışmaları protesto etti.

DEM Parti İl Eşbaşkanları Gülşen Kurt ve Veysi Dilekçi, DBP Van İl Eş Başkanları Gönül Uzunay ile Cemal Demir, Van Milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Sinan Çiftyürek, Mahmut Dündar, Zülküf Uçar, yerine kayyım atanan Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal'ın katıldığı yürüyüşte yapılan basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Saldırıların tam da Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriye ordusuyla entegrasyonunun ve siyasi çözüm arayışlarının tartışıldığı bir süreçte gerçekleşmesi son derece manidardır. Bu durum, yaşananların çözüm ihtimalini sabote etmeyi amaçlayan çözüm karşıtı odaklar tarafından bilinçli biçimde kışkırtıldığını göstermektedir. Kürtleri hedef alan bu saldırılar yalnızca bugünü değil, Suriye’nin geleceğine dair olası siyasi uzlaşma zeminlerini de dinamitlemektedir. Bu saldırıların aynı zamanda Türkiye’de devam eden Barış ve Demokratik Toplum sürecini olumsuz etkileyeceği açıktır. Bu saldırılar, daha önce Süveyda’da Dürzilere, Alevi yerleşimlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıların devamı niteliğindedir.

Uluslararası güçleri, Birleşmiş Milletler’i ve ilgili tüm aktörleri artık izleyici konumundan çıkmaya çağırıyoruz. Sivillerin korunması için derhal sorumluluk alınmalı, saldırılar acilen durdurulmalı ve saldırgan güçler açık biçimde teşhir edilmelidir. Sessizlik, bu suça ortak olmaktır."