Cumhuriyet Gazetesi Logo
Van'da 'Halep' protestosu: 'Bu saldırılar süreci etkileyecek'

Van'da 'Halep' protestosu: 'Bu saldırılar süreci etkileyecek'

9.01.2026 11:17:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Van'da 'Halep' protestosu: 'Bu saldırılar süreci etkileyecek'

Suriye'nin Halep kentinde yaşanan çatışmalara karşı Van'da DEM Parti öncülüğünde yapılan yürüyüşte "Bu saldırıların aynı zamanda Türkiye’de devam eden Barış ve Demokratik Toplum sürecini olumsuz etkileyeceği açıktır" denildi.

Van'da DEM Parti öncülüğünde bir araya gelen gruplar, Suriye'nin Halep kentinde yaşanan çatışmaları protesto etti.

DEM Parti İl Eşbaşkanları Gülşen Kurt ve Veysi Dilekçi, DBP Van İl Eş Başkanları Gönül Uzunay ile Cemal Demir, Van Milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Sinan Çiftyürek, Mahmut Dündar, Zülküf Uçar, yerine kayyım atanan Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal'ın katıldığı yürüyüşte yapılan basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

 

 

"Saldırıların tam da Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriye ordusuyla entegrasyonunun ve siyasi çözüm arayışlarının tartışıldığı bir süreçte gerçekleşmesi son derece manidardır. Bu durum, yaşananların çözüm ihtimalini sabote etmeyi amaçlayan çözüm karşıtı odaklar tarafından bilinçli biçimde kışkırtıldığını göstermektedir. Kürtleri hedef alan bu saldırılar yalnızca bugünü değil, Suriye’nin geleceğine dair olası siyasi uzlaşma zeminlerini de dinamitlemektedir. Bu saldırıların aynı zamanda Türkiye’de devam eden Barış ve Demokratik Toplum sürecini olumsuz etkileyeceği açıktır. Bu saldırılar, daha önce Süveyda’da Dürzilere, Alevi yerleşimlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıların devamı niteliğindedir.

 

Uluslararası güçleri, Birleşmiş Milletler’i ve ilgili tüm aktörleri artık izleyici konumundan çıkmaya çağırıyoruz. Sivillerin korunması için derhal sorumluluk alınmalı, saldırılar acilen durdurulmalı ve saldırgan güçler açık biçimde teşhir edilmelidir. Sessizlik, bu suça ortak olmaktır."

 

İlgili Konular: #DBP #Halep #Dem Parti

İlgili Haberler

Halep'te ateşkes uzatıldı... 'SDG bölgeyi terk ediyor' iddiası
Halep'te ateşkes uzatıldı... 'SDG bölgeyi terk ediyor' iddiası Cihatçı HTŞ örgütünün kontrolündeki Şam yönetiminin, terör örgütü PKK bağlantılı, ayrılıkçı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG), Halep'i terk etmeleri için tanıdığı süre sabah 09:00'da sona ermişti. Şam yönetimi, ateşkesin uzatıldığını duyurdu. Yerel kaynaklar, SDG militanlarının otobüslerle kenti terk etme hazırlığında olduğunu öne sürdü.
Muhalefet silahlanma, basın özgürlüğü, Halep'teki gelişmelere dair araştırma önergesi verdi: AKP ve MHP reddetti
Muhalefet silahlanma, basın özgürlüğü, Halep'teki gelişmelere dair araştırma önergesi verdi: AKP ve MHP reddetti Yeni Yol Grubu’nun bireysel silahlanma, İyi Parti’nin basın özgürlüğü ve emek hakları, DEM Parti’nin Halep’teki çatışmalarla ilgili verdiği araştırma önergelerinin gündemin önüne alınarak TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülmesine ilişkin grup önerileri, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.
DEM Parti'liler Halep'teki çatışmayı protesto etti
DEM Parti'liler Halep'teki çatışmayı protesto etti DEM Parti milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu'nda, Halep'te yaşanan olayları protesto etti. Oturdukları sıralara "Halep'te katliama hayır" yazılı dövizler koyan milletvekilleri, alkışlarla Kürtçe sloganlar attı ve sıralara vurarak tepkilerini ifade etti. Protesto üzerine oturuma 5 dakika ara verildi.