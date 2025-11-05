Cumhuriyet Gazetesi Logo
Vatan Partisi Genel Sekreteri Bursalı: 'Doğu Perinçek hastaneden taburcu oldu, genel sağlık durumu iyi'

Vatan Partisi Genel Sekreteri Bursalı: 'Doğu Perinçek hastaneden taburcu oldu, genel sağlık durumu iyi'

5.11.2025 16:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Vatan Partisi Genel Sekreteri Bursalı: 'Doğu Perinçek hastaneden taburcu oldu, genel sağlık durumu iyi'

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Genel Başkan Doğu Perinçek'in sağlık sorunları nedeniyle 27 Ekim'de hastaneye yattığını, 30 Ekim'de taburcu olduğunu ve şu an genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Doğu Perinçek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Bursalı, şunları kaydetti:

 

"Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek, 4 Ekim 2025 Kocaeli ve 5 Ekim 2025 Ankara Kitap Fuarlarında halkın yoğun ilgisi sonucu, alt solunum yolu enfeksiyonu şikayetlerine maruz kalmıştır. Hafif ateş, eforla gelen hafif nefes darlığı, alt solunum hava yollarında bir spazmı düşündürmüş kendisine semptomatik ve koruyucu tedaviye başlanmıştır. Hava yollarındaki spazmın açılmasıyla yürümekle gelen nefes darlığı düzelmiş kendisinde görülen öksürük azalmıştır.

 

Sayın Doğu Perinçek’e yapılan akciğer tomografisinde akciğerin temiz olduğu, herhangi bir sorun içermediği gözlemlenmiştir. Rutin kan incelemelerinde D-dimer dışında diğer parametreleri normaldir. Damar içi özellikle akciğer atardamarında pıhtılaşmalara neden olabilecek D-dimer yüksekliği Covit ile ilişkilendirilmiş ancak Covit testi negatif çıkmıştır.

 

Kendisine yapılan koroner anjioda ikincil öneme sahip yan kalp atardamarında darlık saptanmış ve bu darlığa müdahale edilmiştir. 27 Ekim 2025 Pazartesi günü giriş yaptığı hastaneden, 30 Ekim 2025 Perşembe günü sorunsuz bir şekilde taburcu edilmiştir.

 

Sayın Doğu Perinçek’e ilaç tedavisine ek olarak sosyal mesafeye dikkat ederek günlük çalışmalarına devam edeceği bildirilmiştir. Ateş, nabız, solunum parametreleri normal olup düzelme sürecindedir. Genel sağlık durumu iyidir. Günlük faaliyetlerini sürdürmesinde tıbbi açıdan herhangi bir sakınca yoktur."

İlgili Konular: #Doğu Perinçek #Vatan Partisi

İlgili Haberler

Perinçek'ten Erdoğan'a: 'Başkomutanlık oturarak olmaz'
Perinçek'ten Erdoğan'a: 'Başkomutanlık oturarak olmaz' Partisinin düzenlediği "İsrail’e geçit yok" buluşmasında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik, "Birinci önerimiz, madem başkomutan, başkomutanlık oturarak olmaz. Başkomutanlık İran’a bombalar yağarken seyrederken olmaz. Başkomutanlık Filistin’in, Gazze’nin üzerine o saldırılar devam ederken seyrederek olmaz. Başkomutanın yapacağı iş var" dedi.
Doğu Perinçek'ten 'Terörsüz Türkiye'ye tam destek: 'Abdullah Öcalan’ı niye hapiste çürüteceksiniz?'
Doğu Perinçek'ten 'Terörsüz Türkiye'ye tam destek: 'Abdullah Öcalan’ı niye hapiste çürüteceksiniz?' Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Terörsüz Türkiye" sürecine desteğini terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın Meclis'te olması gerektiğini söyleyerek tekrar etti. Perinçek, "DEM'li milletvekilleri oradayken Abdullah Öcalan’ı niye hapiste çürüteceksiniz?" dedi.
DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder-Perinçek görüşmesine ilişkin açıklama
DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder-Perinçek görüşmesine ilişkin açıklama DEM Parti’den yapılan açıklamada, “Sırrı Süreyya Önder’in Doğu Perinçek ile yaptığı görüşme, partimiz ve İmralı heyetinin bilgisi dahilinde gerçekleşmiştir. Görüşmenin kimi odakların kamuoyuna yansıttığı biçimiyle kişisel ya da bağımsız bir girişim olarak sunulması gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.