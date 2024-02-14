Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan gazetemizi ziyaret etti

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan bugün gazetemizi Şişli’deki merkezinde ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 17:34
Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan gazetemizi ziyaret etti
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Yerel seçimler yaklaşırken Vatan Partisi de pek çok siyasi parti gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kendi adayını çıkardı. Mevcutta Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevini sürdüren İbrahim Okan Özkan, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu.

Gazetemizi ziyaret ederek Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen ve Genel Yayın Koordinatörü Hakan Akarsu ile görüşen Demirel, İstanbul’un sorunlarına dair üretilebilecek çözümlerden bahsetti. 

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"EN BÜYÜK SORUN DEPREM"

İstanbul’un güncelde en büyük sorununun deprem riski olduğuna dikkat çeken Özkan, deprem sorununun İstanbul’un cazibe merkezi olmaktan çıkarılarak Anadolu’da yaratılan istihdam ile kademeli biçimde nüfusun kaydırılması ile çözülebileceğini belirtti. 

Kanal İstanbul projesi sebebiyle iktidarı ve AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Murat Kurum’u eleştiren Özkan, Kurum’un Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde mevcut sorunlara çözüm üretemediğine dikkat çekti. 

"VATAN PARTİSİ İSTANBUL'UN TÜM İLÇELERİNDE ADAY ÇIKARACAK"

Partisinin aday belirleme sürecinde önseçim mekanizmasını işlettiğini ve gösterilen adayların yaş ortalamasının oldukça genç olduğunu ifade eden Özkan, İstanbul’un 39 ilçesinin tümünde Vatan Partisi’nin kendi adaylarıyla seçime gireceğini açıkladı. 


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