AKP'li isim emekli zammı için 'müjde' verdi, Vecdet Öz tepki gösterdi: Hayal pazarlayıp, 'cek'le 'cak'la oyalıyorlar!
AKP'li Abdullah Güler'in emekliler için ciddi bir çalışma olduğunu ancak netleşmeden tarih veremeyeceği açıklamasına Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'den tepki geldi. Öz, "Hayal pazarlayıp, 'cek'le 'cak'la oyalıyorlar!" dedi.
AKP TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, katıldığı bir programda "Bütçe dengesini bozmadan, ciddi nitelikli bir çalışma yapılıyor. Ekim veya Kasım ayı içeresinde tamamlanıp Meclis'e intikal ederse biz de bu konuda hızlı bir çalışmayı ortaya koyacağız" diye konuştu.
Güler'in 'ciddi ve nitelikli' çalışmayı 'müjde' gibi açıklamasının ardından Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
Öz'ün paylaşımı şu şekilde:
"EMEKLİYE HAYAL PAZARLAYIP CEK’LE, CAK’LA OYALIYORLAR.!
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler “Emekliler için ciddi bir çalışma var, Ekim-Kasım’da meclise gelirse çalışma yapılır. Çalışma netleşmeden henüz bir tarih vermek mümkün değildir” demiş..
Lütfetmiş!
Yahu, emekli zaten yıl başında yapılacak olan periyodik artışla normal zammını alacaktır, emekliyle dalga mı geçiyorsunuz.?
Anlaşılan o ki yine her zaman ki gibi doğal artışı süsleyerek zam gibi pazarlayacaksınız ve ak dağdan kar bağışlayıp AKP’li emekliye ‘işte yaparsa reis yapar’ diyeceksiniz..
Halbuki iş Cumhurbaşkanı, Bakan ve Milletvekilli zammına, yandaşa huzur hakkı ve çifte maaş bağlama işlemine gelince; komisyona havale etmeden, hiçbir hesaplama ve bütçe çalışması yapmadan meclisten yıldırım hızıyla geçiyorsunuz..
Sizler; yıllarını ülkesi için harcamış emeklileri ve anasının ak sütü gibi helal ve hak olan maaşlarını devlete yük olarak görüyorsunuz..
Yaptıklarınız size oy veren aklı evvel emekliye müstahaktır!. Tüm üzüntüm gerçeğin farkında olup sizlere oy vermeyen ve açlık/yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veren emekliler içindir.."
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