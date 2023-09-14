Emeklilik sistemi nasıl olacak? Kıdem tazminatı kaldırılacak mı? İşte ayrıntılar...
Orta vadeli plana göre, 2024 yılı son çeyreğinde tamamlayıcı emeklilik sistemine geçilmesi hedefleniyor. İşte ayrıntılar..
2019 yılında hayata geçirilmek istenen ancak rafa kaldırılan tamamlayıcı emeklilik sistemi yeniden gündemde.
Orta vadeli programa (OVP) göre, kıdem tazminatı sistemi “Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi” (TES) adı altında yeniden kurulacak.
5 Eylül’de açıklanan OVP’nin “Finansal İstikrar” başlığının “Politika ve Tedbirler” kısmında yer alan maddelere göre, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fon türleri yeniden tasarlanacak.
Yeni sistemde kıdem tazminatının fon benzeri bir yapıya dönüşüp dönüşmeyeceği en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.
Mevcut sistemde çalışan bir yılını tamamladıktan sonra her yıl için bir brüt maaş kıdem tazminatı hak ediyor.
EMEKLİLİK DÖNEMİNDE ALINACAK
NTV'nin aktardığına göre, yeni sistem hayata geçerse, kıdem tazminatı işveren ve devletin de katkı verdiği bir fonda toplanacak ve işten ayrılırken değil, emeklilik döneminde alınacak. Ancak, tamamlayıcı emeklilik sisteminin çalışanlar için zorunlu tutulup tutulmayacağı ve mevcut kıdem tazminatı sisteminin yerini tutup tutmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.
OVP’ye göre, tamamlayıcı emeklilik sistemi 2024’ün son çeyreğinde hayata geçecek.
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