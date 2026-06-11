'Vekiller yeni partiye geçecek' iddiası... CHP'li Bülbül'den dikkat çeken yanıt

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, TBMM'de gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ARINMA HUKUK İÇİNDE OLUR"

Parti tüzüğüne aykırı hiçbir karar alınamayacağını ve parti tüzüğünün "CHP'nin anayasası" olduğunu ifade eden Bülbül, şunları kaydetti:

"Sen tüzüğün olağanüstü kurultay maddesini uygulamayacaksın, çıkacaksın sonra arınmadan bahsedeceksin. Arınma hukuk içinde olur. Yol arkadaşlarını cezaevinde tutsak halinde bırakmak değildir. Arınma onlarla beraber direnmektir."

"ÖZGÜR ÖZEL VE GENEL MERKEZİMİZ NE KARAR ALIRSA UYARIZ"

"Bazı CHP milletvekillerinin yeni kurulacak bir partiye geçeceğine" ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine Süleyman Bülbül, şu ifadeleri kullandı:

"Biz CHP'liyiz. Bizlerin Kuvayı Milliye'ye dayanan, CHP fırkasından gelen kökenlerimiz var. 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün dediği gibi 'Yeni bir dünya kurulur, Türkiye yerini alır.' Biz seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel ve genel merkezimiz ne karar alırsa uyarız."