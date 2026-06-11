İstifaların ardından CHP Parti Meclisi toplandı

CHP'de partinin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'e yakın 28 ismin istifa etmesinin arından Parti Meclis'i toplantısı başladı.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bugün yapılacak Parti Meclisi toplantısı öncesinde CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i destekleyen Parti Meclisi üyeleri, PM'den istifa etme kararı almıştı.

Buna göre 57 üyeli PM'nin 28 üyesi PM'den istifa etmişti.

Bu hamleyle Özgür Özel cephesi, Parti Meclisi üye sayısının 40'ın altına düşmesi nedeniyle CHP Tüzüğü'ne göre kurultay çağrısı yapılması gerektiğine işaret ediyordu.

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'e yakın 28 Parti Meclisi üyesinin istifasının ardından gerçekleştirilen PM toplantısından ilk görüntüler paylaşıldı pic.twitter.com/4xlo4MPkEf — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) June 11, 2026

TOPLANTI SONRASI SARI AÇIKLAMA YAPACAĞINI DUYURDU

PM toplantısının ardından CHP’nin atanmış Parti Sözcüsü Müslim Sarı, yapılan değerlendirmelere ilişkin saat 16:00'da basın toplantısı yapacağını açıkladı. Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi toplantımızda yapılan değerlendirmelere ilişkin bugün saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı gerçekleştireceğim. Basın toplantımızı ve açıklamalarımızı sosyal medya hesaplarımız üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz."