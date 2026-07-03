Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba'ya gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü "yolsuzluk" soruşturması kapsamında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı.
İddiaya göre, Ahmet Can Ağbaba’nın hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğu tespit edildi.
AĞBABA'NIN DANIŞMANI DA TUTUKLANMIŞTI
İzmir'in CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında, Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz da daha önce tutuklanmıştı. Akyılmaz, ifadesinde hakkındaki "rüşvet" iddialarını reddederken, banka hesaplarındaki para transferlerinin depremzede öğrencilere burs sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini savunmuştu.