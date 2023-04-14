Veli Ağbaba'dan sendikalara '14 Mayıs' vurgulu çağrı: İçinize sinmeyen hiçbir sözleşmeye imza atmayın

Yayınlanma: 14.04.2023 - 13:34

Güncelleme: 14.04.2023 - 13:50

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bugün yaptığı yazılı açıklamada, kamuda çalışan işçiler adına hükümetle sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin sendikalara ve işçilere çağrıda bulundu.

“Sendikalarımıza ve işçilerimize çağrımızdır: İçinize sinmeyen hiçbir sözleşmeye imza atmayın. 14 Mayıs’tan hemen sonra tüm kayıplarınızı telafi edeceğiz” diyen Ağbaba, şunları kaydetti:

“Kamu iş yerlerinde çalışan 700 bin işçi, aylardır sözleşme bekliyor. Sendikalar, tekliflerini yaklaşık üç ay önce sundular. Kamu işçileri, ilk 6 ay için yüzde 45 artı yüzde 15 refah payı istiyor. İktidar ise bu sefaletin ortasında, sıkılmadan yüzde 30 teklif ediyor. Türkiye’de yoksulluk sınırı 30 bin TL’yi geçti. Açlık sınırı 10 bin TL’yi buldu. Gerçek enflasyon yüzde 112. Resmi verilere göre Avrupa’nın en yüksek gıda enflasyonuna sahibiz. Türkiye’deki tüm işçi ve emekçileri yıllardır yoksullaştıran iktidar, 700 bin kamu işçisini aylardır bekletiyor, yoksullaştırıyor.

‘Enflasyonun belini kırdık, kırdık’ dediler, bir kilogram etin kilosu bir ayda 400 TL’ye yaklaştı. Bu şartlarda işçilere reva gördükleri zam oranı ise yüzde 30. İktidar, işçilerle adeta alay etmektedir."

"EKSİLEN HER KURUŞ CEBİNİZE GERİ DÖNECEK"

Açıklamasının devamında sendikalara ve işçilere seslenen Ağbaba, "İçinize sinmeyen, hakkınızı gözetmeyen, sofradan eksilen bir dilim ekmeği yerine getirmeyen bu sözleşmenin altına imza atmayın. Bekleyin, 14 Mayıs’ta iktidara gelir gelmez oturacağız, ne kaybınız varsa tek tek hesaplayacağız. Hak ettiğiniz zammı sizlere vereceğiz. Cebinizden çalınan, eksilen her bir kuruş tekrar sizin cebinize geri dönecek. Sendikalarımız ve işçilerimiz müsterih olsunlar. 14 Mayıs’ta, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı’nda ve Millet İttifakı’nın iktidarında kamu işçilerimiz hak ettiği sözleşmeye kavuşacak" ifadelerini kullandı.