Nakliyat-İş Sendikası’ndan Fransız işçilere destek eylemi

Yayınlanma: 13.04.2023 - 15:35

Güncelleme: 13.04.2023 - 15:42

Fransa’da bugün tüm işçiler, emekçiler ve gençler, ülke çapında emeklilik yaşını yükseltecek yasaya karşı 12. kez greve gidiyor. Nakliyat-İş Sendikası da İstanbul, Eskişehir, Konya ve Gebze’de eylemler düzenledi.

Konu hakkında yazılı açıklama yapan Nakliyat-İş Sendikası şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün sendikamız, İstanbul, Eskişehir, Konya, Gebze’de örgütlü olduğumuz işyerlerinde Fransız İşçi Sınıfı ve halkıyla dayanışma eylemleri yaptı. İstanbul’da yapılan eyleme Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, sendikamız yöneticileri ve üyeleri katıldı. Konya, Eskişehir, Gebze’de yapılan eylemlere Sendikamız merkez ve şube yöneticileri katıldı.

Konya’da Nakliyat Ambarlarında yapılan eylemde Nakliyat İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Mehmet Ünver, Gebze Demtrans A.Ş. önünde yapılan eylemde Nakliyat İş Sendikası Genel Sekreteri Erdal Kopal açıklama yaptı.

İstanbul Nakliyat Ambarlarında gerçekleştirdiğimiz eylemde Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu bir açıklama gerçekleştirdi.

Küçükosmanoğlu, “Fransa Devlet Başkanı Macron emeklilik yaşını 62’den kademeli olarak 64’e çıkarmak ve emeklilik maaşı alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirilmesini istemiş ve bu yasa 16 Mart’ta meclisten geçmiştir”, dedi.

Küçükosmanoğlu açıklamasında bu yasanın Fransız meclisinden geçmiş olmasına rağmen Fransız İşçi sınıfının yasayı geri çektirmek için mücadele ettiğini söyledi. Küçükosmanoğlu, Fransa İşçi Sınıfının mücadelesiyle dünyaya örnek olduğunu, aylardan beri Macron’un her türlü baskı ve tehditlerine karşın direnmeye, mücadeleye devam ettiğini söyledi.

Küçükosmanoğlu, Uluslararası para babaları, işçi sınıfının kazanılmış haklarını yok etmek, ortadan kaldırmak ve sömürüsünü daha da artırmak için Dünya Bankası, IMF, CIA, NATO tarafından belirlenen ülke yönetimlerinin kendi çıkarları için işçilerin kazanılmış haklarını dünyanın her yerinde gasp etmek istediklerini söyleyerek bu bakımdan Fransız işçi sınıfının mücadelesinin, tüm dünya işçi sınıfı mücadelesi için de örnek olduğunu belirtti."