Vergiler de ABD’ye kaçırıldı
CHP liderinin söz ettiği para transferlerinin 8 milyon dolarlık bir bölümünü 2020’nin şubat ayında Cumhuriyet ortaya çıkarmıştı. Yazarımız Tuncay Mollaveisoğlu, Saray’a yakın şirketlerden Başkentgaz’ın, devlete ödemesi gereken vergi tutarını “bağış” yoluyla vakıflar üzerinden yurtdışına çıkardığını kamuoyuna duyurmuştu.
TÜRGEV ve Ensar vakıfları aracılığıyla ABD’ye para transferi yapıldığı iddiaları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki akşam paylaştığı videoyla tartışılmaya başlandı.
CHP liderinin söz ettiği para transferinin 8 milyon dolarlık bölümünü Şubat 2020’de Cumhuriyet ortaya çıkarmıştı. Yazarımız Tuncay Mollaveisoğlu, Ankara’da Başkentgaz’ın, devlete ödemesi gereken vergi tutarını “bağış” yoluyla vakıflar üzerinden yurtdışına çıkardığını duyurmuştu.
Başkentgaz’ın Aralık 2017’de Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na, oradan da TÜRGEV ve Ensar’ın ABD’deki ortak vakfı TÜRKEN’e 8 milyon dolarlık (bugünün dolar kuruyla 130 milyon 693 bin TL) bağış yaptığı ortaya çıkmıştı.
Şirketin 2016’da 156 bin 657 TL, 2018’de 18 milyon 333 bin TL vergi ödediğini ancak yurtdışına para aktarılan 2017 yılında “zarar” göstererek devlete vergi ödemediği belirtilmişti.
Mollaveisoğlu, yazısında şu ifadeleri kullanmıştı: “Bu çarpık fotoğrafın gösterdiği: Başkentgaz’ın, TÜRKEN Vakfı’na bağış yaptığı para, devlete ödemesi gereken paraydı. Bir şirket hem zarar gösterip hem bağış yapamayacağına göre, bağış parası milletin hazinesine gitmek yerine yandaş vakfın kasasına aktarıldı.”
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