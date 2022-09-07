Veriler açığa çıkardı... Eğitime değil camiye yatırım

07 Eylül 2022 Çarşamba, 02:00

Türkiye’deki cami sayısı ile okul sayısına ilişkin veriler, iktidarın eğitime bakışını ortaya koydu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de 2021 sonu itibarıyla toplam cami sayısı 89 bin 817 olarak kayıtlara geçti. Ancak veriler, 2013’ten bu yana cami sayısının düzenli olarak arttığını gösteriyor. Buna göre, 2011’de cami sayısı 82 bin 693’tü. 2021’de 89 bin 817’e çıktı. 10 yıllık artış ise 7 bin 124 oldu.

Türkiye’de toplam mahalle sayısı 32 bin 194. 964 mahallesi bulunan İstanbul, 3 bin 555 ile en fazla cami bulunan il. 1425 mahallesi olan Ankara ile 1154 mahallesi olan Konya ise 3 binden fazla camisi bulunan iller arasında. Başka bir ifadeyle İstanbul, Ankara ve Konya’da her mahallede en az üç cami bulunuyor.

SAYI SÜREKLİ DÜŞTÜ

Ancak aynı veriler okul sayılarında yaşanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) resmi istatistiklerine göre 2011-2012 eğitim öğretim yılında devlet okulu sayısı 41 bin 761 olarak kayıtlara geçti. Bu sayı 2013-2014 döneminde 55 bin 224’e çıksa da ikili eğitim ve kalabalık sınıf eleştirilerine karşın düşmeye başladı. 2014-2015 döneminde devlet okulu sayısı 52 bin 33’e, 2015-2016 döneminde ise 51 bin 620’ye indi. 2016-2017 ve 2017-2018 döneminde 53 binlerde olan sayı, 2018-2019 ve 2019-2020 döneminde ise 54 binde kaldı. Son olarak 2020-2021 verilerini açıklayan MEB’e göre okul sayısı, bir önceki döneme göre düşerek 53 bin 620’ye geriledi. 2013-2021 arasında devlet okulu sayısı 1604 azalırken, son bir yıldaki düşüş 1095 oldu. Bu süreçte özel okulların sayısının her yıl artması da dikkat çekti.