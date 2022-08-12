Adil Karaismailoğlu'ndan 'İBB'ye aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt

12 Ağustos 2022 Cuma, 11:25

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, dün Marmaray'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Metrodaki röportajda Karaismailoğlu’na "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na aday olacak mısınız?" sorusu soruldu.

Bakan Karaismailoğlu cevabında şu ifadeleri kullandı:

"Ben İBB'de 24 yıl çalıştım. Ulaşımla ilgili İstanbul'un bütün ulaşım altyapısını planlayan ekibin başında olan birisiydim. Bugün de Allah nasip etti. Bütün Türkiye'ye hizmet eden noktaya geldik. Yani çalışma sınırlarımız genişledi. Şimdi Türkiye'nin bütün illerine ve orada vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu bütün projelerin içeriğinde çalışma gururunu yaşıyorum. Sonuçta bütün Türkiye'ye hizmet ediyorum. Bu Türkiye'nin içerisinde İstanbul da var. İstanbul'a da hizmet etme fırsatı, imkanı sağladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı olmak, bundan gurur verici daha ne olabilir. Ulaştırma Bakanı'yım. Hem İstanbul'a hem Türkiye'ye hizmet ediyorum. Allah nasip etti böyle görevlere geldik. 3-4 yıl önce 'Ulaştırma Bakanı olacaksın' deselerdi gülerdim. Allah vatanımıza, milletimize hizmet imkanı vermiş bize. Bizde bugünü en iyi nasıl değerlendiririz onun çabası içindeyiz. Onlar da ileride konuşulur, tartışılır"