AKP'li Melih Gökçek, Ankapark'taki zararı açıklayamadı: 'Benim aldığım dinozorlar değil...'

Abone Ol google-news

2017 yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteğiyle görevinden istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde açılan, 801 milyon dolara mal olan ve kamuya verdiği zarar nedeniyle tartışma konusu olan Ankapark hakkında Gökçek'in yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:16

AKP'li Melih Gökçek döneminde Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine kurulan, 801 milyon dolara (14 Milyar TL) mal olan ve yalnızca 7 ay işletildikten sonra kapatılan, Ankapark’ın tahliyesi için açılan davada 18 Temmuz'da karar çıktı. Mahkeme, Ankapark'ın tahliyesine ve işletmenin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesine karar verdi. 

Haberin devamı

AKP Ankapark Ankara Büyükşehir Belediyesi melih gökçek Mansur Yavaş

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler