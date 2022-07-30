AKP'li Melih Gökçek, Ankapark'taki zararı açıklayamadı: 'Benim aldığım dinozorlar değil...'

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:16

AKP'li Melih Gökçek döneminde Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine kurulan, 801 milyon dolara (14 Milyar TL) mal olan ve yalnızca 7 ay işletildikten sonra kapatılan, Ankapark’ın tahliyesi için açılan davada 18 Temmuz'da karar çıktı. Mahkeme, Ankapark'ın tahliyesine ve işletmenin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesine karar verdi.

Haberin devamı

