AKP'li Melih Gökçek, Ankapark'taki zararı açıklayamadı: 'Benim aldığım dinozorlar değil...'

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 00:36

AKP'li Melih Gökçek döneminde Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine kurulan, 801 milyon dolara (14 Milyar TL) mal olan ve yalnızca 7 ay işletildikten sonra kapatılan, Ankapark’ın tahliyesi için açılan davada 18 Temmuz'da karar çıktı. Mahkeme, Ankapark'ın tahliyesine ve işletmenin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesine karar verdi.

Bu durum üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark'ın kapılarının tüm yurttaşlara açtı.

AKP'li Melih Gökçek kendisini AKP'ye yakın A Haber'de ilginç sözlerle savundu.

Gökçek, şu ifadeleri kullandı:

"Girin internete, aynen şöyle yazıyor: Dünyanın en zeki çocukları dinazorlarla uğraşan çocuklar.

(Dinozoru göstererek) Bunun gözleri ışıl ışıl yanan bir videosu vardı. Dinozorun hali. Görüyor musunuz? Bunun başka bir hali vardı. Gözlerinden ışıklar fırlıyor. Pırıl pırıldı.

Bu da aynı şekilde. Benim aldığım dinazorlar değil. Bunlar Mansur Yavaş'ın depodan çıkartıp, halkın önüne atıp ,"Bakın Melih Gökçek'in dinazorları" diye takdim ettiği, Atatürk Orman Çiftliği hayvanat bahçesinden kalan eski dinozor artıkları. Sırf karalamak için yapıyor."