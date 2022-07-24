AKP'ye oy veren Elazığlı yurttaş isyan etti: 'Bıktım artık, yeter'
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’a Elazığ’ın Maden ilçesinde emekli yurttaş Kemal Kuruyer, “AK Parti’ye oy veriyordum ama şu anda pişmanım… Ama bundan sonra tövbeler olsun. Bıktım artık, yeter” dedi.
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Gezin Plaj köyünde dün yurttaşlarla bir araya geldi. Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Elazığ’ı kalkınmada öncelikli pilot il yapacağı sözünü anımsatarak, şunları söyledi:
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