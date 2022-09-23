Başbakanlığa talip olan Meral Akşener’e Gelecek Partisi’nden tepki geldi: 'O koltuk bizim hakkımız'

23 Eylül 2022 Cuma, 04:00

Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Selçuk Özdağ’dan dikkat çeken “başbakanlık” açıklaması geldi. Özdağ, 6’lı masanın seçimleri kazanması halinde “başbakanın Gelecek Partisi’nden olacağını” söyledi. Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in görüşmesine ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

"BEŞ OPSİYON VAR"

Seçimlerde Gelecek Partisi’nin milletvekili adaylarının İYİ Parti listelerinden aday gösterileceğine yönelik bir konuşmanın gündeme gelmediğini ileri süren Özdağ, altı siyasi partinin de “Hangi yöntemle seçimlere girersek parlamentoda çoğunluğu sağlarız” diye çalışmalar yürüttüğüne işaret etti. Özdağ, “Masada beş opsiyon var. Bu beş opsiyon üzerine de çalışmalar yürütülüyor. Her parti bununla ilgili çalışıyor. Hangisi bizi 400-500 milletvekili ile parlamentoda yer almamızı sağlarsa, onu tercih ederiz” diye konuştu. “Gelecek Partisi için hangi yöntem iyi sonuç getirir” sorusuna ise Özdağ, “En iyisi tek başımıza seçimlere girmektir” yanıtını verdi.

ÜÇ YIL SÜRE VERDİ

Seçimlerden iki buçuk, üç yıl sonra da güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçileceği vurgusunu yapan Özdağ, dikkat çeken şu açıklamalarda bulundu: “Parlamento çoğunluğunu sağlayalım, Cumhurbaşkanlığı’nı geçmişle ilgili de yargı gereğini yapsın sonra güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Orada Gelecek Partisi’nden başbakan olacak. Sayın Meral Akşener, daha önce ‘Başbakanlığa adayım’ demişti. O önce konuştu, biz şimdi konuşuyoruz. Çünkü şimdi hak bizim. Çünkü bizim koltuğumuzu çaldılar. Bir gece geldik, koltuğumuz yok. O koltuğu bize millet vermişti, millet şimdi ‘O koltuğu size yeniden vereceğiz’ diyor. Birileri o koltuğu çalsa da millet bize geri verecek. Başbakanlık öncelikle bizim hakkımız.”

"SANDIĞA İNANIYORUZ"

Özdağ, “Akşener, bu durumu nasıl karşılar” sorusuna ise “Meral Hanım ‘Seçmen ne derse, sandıktan ne çıkarsa başımın tacı’ demeyecek mi? Sandığa inanıyoruz. Milletimiz bize o zaman başbakanlığı yüzde 49 ile vermişti. Bir gece ‘hülle’ yaptılar. Adına da ‘demokratik darbe’ dediler. Şimdi diyoruz ki hak bizim. Milletimiz de hak teslimi yapar diye düşünüyoruz. Şimdi dayanışma halindeyiz, o zaman gelince yarışırız” yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha önce 6’lı masaya ilişkin “Her partinin bir bakanı olsun” şeklindeki sözlerini de anımsatan Özdağ, hükümet programı hazırladıklarını da vurguladı. Özdağ, Türkiye’nin “bir değişime gebe olduğunu” ifade etti.

"ADAYIN İSMİ BELLİ"

6’lı masanın Cumhurbaşkanlığı’nı “kesinlikle kazanacağını” dile getiren Özdağ, “Parlamentoda da çoğunluğu kazanacağız. Orada her partinin temsilcileri olacak” diye konuştu. “6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının belli olduğunu” da açıklayan Özdağ, “adayın kim olacağına” yönelik soruyu ise yanıtsız bıraktı. Özdağ, “Seçim kararı alındıktan bir hafta sonra adayımızı açıklayacağız. Bu aday herkesin, sosyalistlerin, ulusalcıların, Atatürkçülerin, milliyetçilerin, muhafazakârların, sağcıların ve solcuların hepsinin oy vereceği bir isim olacak” tanımlamasında bulundu.