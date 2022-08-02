İYİ Partili Bahadır Erdem: 'AKP’ye soruyorum; FETÖ'den boşalan koltuklara hangi yapıyı kadrolaştırıyorsunuz?'
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, 2022 KPSS sorularından bazılarının daha önce bir yayınevi tarafından yayımlandığı iddialarına ilişkin, “KPSS soruları, Yediiklim yayınevi deneme kitabı sorularıyla birebir aynı çıkmış! AKP’ye soruyorum; FETÖ’den boşalan koltuklara hangi yapıyı kadrolaştırıyorsunuz? Buna hukuken suçüstü denir! Derhal savcılar harekete geçmeli” açıklamasını yaptı.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, 2022 KPSS sorularından bazılarının daha önce bir yayınevi tarafından yayımlandığı iddialarını, sosyal medya paylaşımında değerlendirdi.
Erdem, şu açıklamayı yaptı:
“KPSS soruları, Yediiklim yayınevi deneme kitabı sorularıyla birebir aynı çıkmış! AKP’ye soruyorum; Kime, neyi peşkeş çekiyordunuz? FETÖ’den boşalan koltuklara hangi yapıyı kadrolaştırıyorsunuz? Buna hukuken suçüstü denir! Derhal savcılar harekete geçmeli!”
KPSS soruları, #Yediiklim yayınevi deneme kitabı sorularıyla birebir aynı çıkmış!— Bahadır Erdem (@BBahadirErdem) August 2, 2022
AKP’ye soruyorum;
-Kime, neyi peşkeş çekiyordunuz?
-FETÖ’den boşalan koltuklara hangi yapıyı kadrolaştırıyorsunuz?
Buna hukuken suçüstü denir!
Derhal savcılar harekete geçmeli! #kpssiptaledilsin
Video Haberler
- Eşinden kalan mirası icraya vereni öğrenince şaşırdı
- İki gündür işe gitmeyen odyometrist evinde ölü bulundu
- Aleyna Tilki yaylada silahla ateş ettiği anlar...
- Kuran kursu davasında yeni gelişme
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- İzmir'de orman dışı alanda yangın!
- ''Beşli çeteler yerken...''
- Özel anaokulunda şişme havuza düştü, boğulma tehlikesi g
- Bursa'da korkunç kaza: TIR, otomobile çarptı!
- Çayda kaybolan Eyyüp hemşire 53 gündür aranıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin gündemine oturan iddia!
- AKP'li vekile verilen burs için karar çıktı
- Çevik Bir'e tahliye kararı
- 'Ben Erdoğan'ın yerinde olsam...'
- 'Tüm kirli çamaşırlarını dökeceğim'
- Şirket içeriden vurgun yedi
- MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu
- 'Erdoğan’ın kozu döndü kendini vurdu'
- ÖSYM'den 'KPSS soruları' açıklaması
- Vali Yardımcısı FETÖ'den açığa alındı