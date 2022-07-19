CHP Diyarbakır İl Başkan Gönül Özel: ‘Görevimin başındayım’
CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na kayyum atandı. CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel, “Kararın istinaf yolu açık. Görevimin başındayım. Genel merkez yanımda" dedi.
Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin aldığı karar ile CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na kayyum atandı.
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