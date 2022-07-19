CHP Diyarbakır İl Başkan Gönül Özel: ‘Görevimin başındayım’

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CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na kayyum atandı. CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel, “Kararın istinaf yolu açık. Görevimin başındayım. Genel merkez yanımda" dedi.

DHA
19 Temmuz 2022 Salı, 11:46

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin aldığı karar ile CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na kayyum atandı.

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CHP diyarbakır kayyum Gönül Özel

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