CHP Diyarbakır İl Başkan Gönül Özel: ‘Görevimin başındayım’

19 Temmuz 2022 Salı, 04:00

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin aldığı karar ile CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na kayyum atandı.

Duruşmada, CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na Canan Tanış, Behçet Gezer, Muzaffer Değer, Mehmet Beşir İpekçi, Devrim Budak ve Süleyman Berberoğlu kayyum olarak görevlendirildi. Görevden alınan CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel, “Kararın istinaf yolu açık. Görevimin başındayım. Genel merkez yanımda. Usulsüz davrandıkları için görevden aldığım ilçe başkanları vardı. Olağanüstü kongre için imza toplamışlardı ama genel merkez götürmedi. Onlar da bunun üzerine mahkemeye başvurmuştu” dedi.