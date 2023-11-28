CHP’deki ‘değişim’ sürecine ilişkin Balbay’dan flaş açıklama: ‘Yeni beklenti tam umuda dönüşmedi’

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Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, CHP’de yaşanan değişim sürecine dair Cumhuriyet TV’ye konuştu. Balbay, “Adaylık konusunda CHP dışından isimlerle görüşüldüğünü duyuyorum” dedi.

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2023 Salı, 16:43

CHP’de Özgür Özel’in genel başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ihraç edilen 13 isme af çıktığı açıklandı. CHP’de yaşanan değişim sürecine ilişkin Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Cumhuriyet TV’ye konuştu. Balbay, “Tanju Özcan, tekrar Bolu Belediye Başkanı olma çabası içinde” açıklamasında bulundu.

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