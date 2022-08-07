CHP'li Ali Mahir Başarır: "Polisimize 'şerefsiz' diyenlerin yanında yer alan kiralık kalemlere de bu yakışır'
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “AKP’nin havuz medyası yandaş basın, AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ı aklama çalışmalarına başlamış. Neymiş, bu kurguyu biz yapmışız? Biz mi polise o şerefsiz kelimesini kullandık? Şerefli Türk polisinin değil de polisimize şerefsiz diyenlerin yanında yer alan vicdansız, kiralık kalemler bunu yapabilir ve onlara da ancak bu yakışır. Türk polisine açıkça şerefsiz diyerek aşağılayan bir milletvekilini aklamaya çalışan yandaş basın ve onların kirli, kiralık kalemleri elbet bir gün kendi mürekkeplerinde boğulmaya mahkûm olacaklar” dedi.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’a ait olduğu iddia edilen görüntülerin bazı basın yayın organlarında kurgu olduğunun iddia edilmesine ilişkin açıklama yaptı.
Video Haberler
- 'Yandaş basın çalışmalara başlamış'
- 'Erdoğan'a tazminat davası açın'
- Adıyaman'da çocuklar ambulansı yaktı
- Kavga meydan savaşına döndü
- Şimşek'ten açıklama geldi
- Reklam arasına gidildiğinde neler yaşandı?
- Ayakkabısını kaptırdı, metrelerce peşinden koştu
- Boş baklava boş tosttan sonra boş börek...
- Kenan Doğulu konserine polis baskını
- Mezuniyet töreni Devrim'de yapıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Reklam arasına gidildiğinde neler yaşandı?
- Valinin 'şeyh' sevgisi
- 'Yaptığınız zulüm yanınıza kalmaz'
- Mezuniyet töreni Devrim'de yapıldı
- Şimşek'ten açıklama geldi
- Akşener'den Erdoğan'a 'uyuşturucu' yanıtı
- Spotify hakkında soruşturma başlatıldı!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'KPSS' yanıtı
- ODTÜ öğrencileri yine 'Devrim' dedi!
- Harem selamlık plaj!