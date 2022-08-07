CHP'li Ali Mahir Başarır: "Polisimize 'şerefsiz' diyenlerin yanında yer alan kiralık kalemlere de bu yakışır'

07 Ağustos 2022 Pazar, 14:47

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’a ait olduğu iddia edilen görüntülerin bazı basın yayın organlarında kurgu olduğunun iddia edilmesine ilişkin açıklama yaptı.