CHP'li Ali Mahir Başarır: "Polisimize 'şerefsiz' diyenlerin yanında yer alan kiralık kalemlere de bu yakışır'

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “AKP’nin havuz medyası yandaş basın, AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ı aklama çalışmalarına başlamış. Neymiş, bu kurguyu biz yapmışız? Biz mi polise o şerefsiz kelimesini kullandık? Şerefli Türk polisinin değil de polisimize şerefsiz diyenlerin yanında yer alan vicdansız, kiralık kalemler bunu yapabilir ve onlara da ancak bu yakışır. Türk polisine açıkça şerefsiz diyerek aşağılayan bir milletvekilini aklamaya çalışan yandaş basın ve onların kirli, kiralık kalemleri elbet bir gün kendi mürekkeplerinde boğulmaya mahkûm olacaklar” dedi.

ANKA
07 Ağustos 2022 Pazar, 14:47

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’a ait olduğu iddia edilen görüntülerin bazı basın yayın organlarında kurgu olduğunun iddia edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Ali Mahir Başarır polis Zeynep Gül Yılmaz AKP

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