CHP’li Ali Mahir Başarır’dan Adalet Bakanlığı'na 'adrese teslim ihale' tepkisi: 'Adında adalet olan...'
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, dün Adalet Bakanlığı’ndaki depoların ve Suç Eşyası Emanet Bürosu’ndaki silahların durumundan bahsettikten sonra bugün de Adalet Bakanlığı’nda yaşanılan ihale usulsüzlüklerini gündeme getirdi.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Sayıştay ve Teftiş Kurulu denetçilerinin Adalet Bakanlığı’na Kamu İhale Kanunu’na ilişkin uyarılarda bulunduğunu ancak Bakanlıkta ihalelerin adrese teslim yapıldığını söyledi.
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