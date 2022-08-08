CHP'li Faik Öztrak 'ev almak hayal ötesi' diyerek tepki gösterdi: 'Vatandaşla alay ediyorlar'

Abone Ol google-news

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, kira ve ev fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztrak, "Sabit gelirli için birkaç milyonu aşan fiyatlarla ev almak artık hayal ötesi" ifadelerini kullandı.

DHA
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:39

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Faik Öztrak CHP ev kiraları kira satılık satılık daire kira fiyatları

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler