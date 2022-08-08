CHP'li Faik Öztrak 'ev almak hayal ötesi' diyerek tepki gösterdi: 'Vatandaşla alay ediyorlar'
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, kira ve ev fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztrak, "Sabit gelirli için birkaç milyonu aşan fiyatlarla ev almak artık hayal ötesi" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
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