Çocuklar aç kantinden tost alamıyor!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "kreşlerin kapatılması" hamlesine tepkiler sürüyor. CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın konuya ilişkin Cumhuriyet TV yayınında konuştu. Günaydın, "Belediyeler de veliler ve çocuklar da kreşlerine sahip çıkar" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bir yazıgöndererek belediyelere ait kreşlerin kapatılmasını talep etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e konuya ilşkin eleştiriler çığ gibi büyüdü.
Bir tepki de CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'dan geldi. Cumhuriyet TV yayınında konuşan Günaydın, şunları kaydetti:
"Çocuklar aç, kantinden tost alamıyorlar, Bakan Fesli Kadir'in iftiralarına sarılıyor. Geçen gün bir AKP Grup Başkanvekili kendisinin bir profesör olduğunu hatırlatarak Bakan Tekin'e saygılı olmamızı söyledi. Yusuf Tekin'in nasıl profesör olduğunu, hangi kadrolardan nasıl jet hızıyla geçtiğini nasıl rektör olduğunu bu memlekette bilmeyen yok.
Kreşler sadece çocuklar için değil anneler için de çok önemli. Annelerin çocuğunu güvenli bir yere emanet ettikten sonra çalışma yaşamına dönebilmesi açısından çok önemli. Bize en çok gelen taleplerden biri kreş talebi oluyor. Demek ki böyle bir açık var belediye kreş yapma ihtiyacı duymuş. 'Allah razı olsun' diyeceklerine yazı gönderiyorlar, kapansın istiyorlar. Belediyeler de veliler ve öğrenciler de kreşlerine sahip çıkar."
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