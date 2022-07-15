Cübbeli Ahmet'ten Diyanet'e sert tepki: 'Camileri vermişsiniz Vahabilerin eline'
"Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kendi YouTube kanalında 'Haftalık Sohbet' başlığı altından Diyanet'i eleştirmeye devam etti. Ünlü, "Diyanet’e çok görev düşüyor, maalesef görevini tamamen ihmal etmiş vaziyette. Camileri vermişsiniz Vahabilerin eline" dedi.
'Cübbeli Ahmet' diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Kuveytli Vehhabi 'şeyh'i Osman El Hamis'in Sakarya'da camide vaaz vermesi üzerine Diyanet'i uyarmıştı.
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