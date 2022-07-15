Cübbeli Ahmet'ten Diyanet'e sert tepki: 'Camileri vermişsiniz Vahabilerin eline'

15 Temmuz 2022 Cuma, 14:05

'Cübbeli Ahmet' diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Kuveytli Vehhabi 'şeyh'i Osman El Hamis'in Sakarya'da camide vaaz vermesi üzerine Diyanet'i uyarmıştı.

Cübbeli Ahmet sosyal medya üzerinden "Diyânet'i, vehhâbîleri konuşturmama husûsunda uyarıyorum. Aksi takdirde iç savaşa destek vermiş olacaklardır" demişti.

'Haftanın Sohbeti' videosunda Sakarya’da bir camide Kuveytli Vahabi Şeyhi Osman El Hamis’in namaz kıldırıp vaaz vermesinin ardından çektiği video ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nı eleştirmeye devam etti.

"UYUYOR MUSUNUZ?"

"Uyuyor musunuz?" diyerek Diyanet'e tepki gösteren Ünlü, "Diyanet ile ilgili sorunları hep dillendiriyorum şimdi daha büyük bir sorun meydana geldi" dedi.

Ünlü, şöyle devam etti:

"Osman El Hamis’i Sakarya Müftüsü davet etmiş. Tozlu Camiinde konuşturmuş. Onun üzerine baya olaylar yaşandı. Ondan sonra bu Sultangazi taraflarında Mahmut Hasanat diye bir adam Filistinli… Nasıl cemaat izdiham ediyor… Kocaman camiler, biz şu an konuşamayız yasaklıyız ama bütün Müslümanlara, hepimize ‘gavur’ diyen bu adamlar camiilerde cemaat toplamışlar, izdiham. Müftülüğü arıyor arkadaş, ‘İmam izinde’ diyorlar. Bu kadar cemaat nerede toplandı? Uyuyor musunuz? Yol vermişler bu abilere"

"CAMİLERİ VERMİŞSİNİZ VAHABİLERİN ELİNE"

Diyanet'in görevini ihmal ettiğini söyleyen Ünlü, "Diyanet’e çok görev düşüyor, maalesef görevini tamamen ihmal etmiş vaziyette. Hükümet ne yapacak sana vazife vermiş diyanetsin ya. Camileri vermişsiniz Vahabilerin eline" dedi.

TÜRKİYE'DE SELEFİ ORANINI AÇIKLADI

Camilerin dolup taştığını ve Diyanet'in bu durumdan haberinin olmadığını iddia eden Cübbeli Ahmet, "Camiler doluyor taşıyor, diyanetin haberi yok. Nasıl haberin yok ya? O zaman burada bir suikast var, kötü bir niyet var. Bunların acilen Türkiye’ye girişleri yasaklansın. Hele ki o Mahmut Hasanat tamamen bizi şirkle suçlayan bir adam camilerimizde konuşuyor" dedi. Durumu 'izdiham' diye açıklayan Ünlü, "Bu adam yarın ‘sokağa çıkın’ dese çıkmaz mı onlar? Videolar ortada. Sultangazi pilot bölge ya. Türkiye’de bazı illerde ortalama yüzde 3.6’ya çıkmış selefi, ama bazı illerde yüzde 8, yüzde 10’a çıkmış" ifadelerini kullandı.