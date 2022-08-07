Demokrat Partili Cemal Enginyurt ve Latif Şimşek canlı yayında birbirine girdi

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Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek canlı yayında kavga etti.

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2022 Pazar, 10:13

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engiyurt canlı yayında gazeteci Latif Şimşek ile kavga etti.

Cemal Engiyurt Latif Şimşek Demokrat Parti

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