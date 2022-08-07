Demokrat Partili Cemal Enginyurt ve Latif Şimşek canlı yayında birbirine girdi
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek canlı yayında kavga etti.
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engiyurt canlı yayında gazeteci Latif Şimşek ile kavga etti.
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